Дуда скликає термінове засідання через порушення повітряного простору Польщі

Зранку 29 грудня під час масованої ракетної атаки по Україні повітряний простір Польщі порушив невідомий об'єкт. Польський президент Анджей Дуда скликає термінову нараду з військовими.

Про це повідомила канцелярія Дуди у Twitter.

Президент заявив, що поговорив телефоном у з міністром оборони Польщі Владиславом Косіняк-Камишом. Дуда скликав термінову нараду з військовим командуванням. На засіданні також буде присутній голова генштабу польської армії.

Міністр оборони Польщі також відреагував на інцидент з невідомим об’єктом Він наголосив, що перебуває у постійному контакті з президентом, прем'єр-міністром, начальником генерального штабу і оперативним командувачем збройних сил.

Нагадаємо, командування збройних сил Польщі повідомило, що до повітряного простору країни залетів невідомий об'єкт під час масованої атаки по Україні. За ним спостерігали сили ППО аж до втрати сигналу.

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