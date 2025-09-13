Дуда вперше прокоментував атаку РФ на Польщу: що сказав експрезидент

Анджей Дуда. / © Associated Press

Атака російських безпілотників на Польщу - це напад, метою якого була перевірка. Втім, загалом цей інцидент є серйозним.

Про це колишній президент Польщі Анджей Дуда заявив в інтерв'ю на RMF FM.

“Потенційно є два варіанти. Або росіяни провели операцію в межах навчань “Запад”, а тому вона мала одноразовий, тестовий характер, що стосується наших оборонних можливостей і солідарності НАТО. Або, на жаль, ми маємо справу з дуже серйозною ситуацією. Набагато серйознішою”, висловився експрезидент.

За словами Дуди, цілком ймовірно йдеться про початок нової фази свого роду гібридного нападу, який триває на Польщу від 2021 року.

Ексглава Польщі наголосив, що реакція країни на вторгнення російських дронів “була адекватною”. Він каже, що країна не мала можливості “дешевше відреагувати на цю дронову атаку, а тому мусила підняти літаки - задіяти найважчу артилерію.

Зауважимо, видання Bild повідомило, що Польща витратила на збиття одного безпілотника РФ 400 тисяч євро. До слова, один російський БпЛА коштує всього кілька тисяч євро. Зазначається, що три російські безпілотники були збиті ракетами AIM-9 Sidewinder з двох винищувачів F-35, а четвертий міг впасти сам.

Нагадаємо, чинний президент Польщі Кароль Навроцький назвав атаку РФ "провокацією” та “перевіркою” як для військових, так і для політиків. З його слів, союзники та війська НАТО пройшли “всі ці випробування” — військове, політичне, партнерства в межах Північноатлантичного альянсу.

