Дуда пояснив, чому рішення Путіна можуть мати фатальні наслідки / © Associated Press

Колишній президент Польщі Анджей Дуда заявив, що тривале перебування Володимира Путіна при владі могло негативно вплинути на його здатність об’єктивно оцінювати інформацію та ухвалювати рішення.

Про це він сказав в інтерв’ю журналістові Дмитру Гордону.

За словами Дуди, концентрація влади та тривале перебування на посаді президента можуть призводити до викривлення сприйняття реальності.

«Якщо ти президент і маєш таку владу, ти отримуєш унікальну інформацію та величезний вплив. Але якщо перебувати на посаді занадто довго, це погано впливає на мислення», — зазначив він.

Експрезидент Польщі наголосив, що в демократичних країнах зазвичай діє обмеження у вигляді двох президентських термінів, щоб уникнути надмірної концентрації влади.

Дуда також звернув увагу на ризики так званої «інформаційної бульбашки», коли керівник держави отримує дані лише з обмеженого кола джерел, зокрема спецслужб і радників.

«Президент може опинитися в ситуації, коли його інформаційне поле звужується, і виникає питання: хто кого контролює — він систему чи система його», — сказав політик.

На його думку, в таких умовах лідер може втрачати критичність мислення, що іноді призводить до помилкових рішень із серйозними наслідками.

«Як результат, ухвалюються рішення, яких світ не розуміє і які можуть мати фатальні наслідки. На мій погляд, саме так сталося із вторгненням до України», — додав Дуда.

Водночас він зазначив, що не може спрогнозувати, коли Володимир Путін залишить владу.

Новини партнерів