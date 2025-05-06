Дуда закликав Трампа примусити Путіна до миру і назвав метод

Анджей Дуда і Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент Польщі Анджей Дуда закликав президента США Дональда Трампа посилити санкції проти Росії, аби змусити її припинити війну проти України та укласти мир.

Про це пише Politico.

Дуда заявив, саме Трамп — єдиний, хто може змусити президента Росії Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

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«Америка може використати різні економічні інструменти, щоб змусити Росію дотримуватися певних дій. Тож якщо хтось і здатен змусити Володимира Путіна укласти мир, то це Америка, президент Сполучених Штатів», — висловився президент Польщі.

Зауважимо, Трамп натякнув, що може змінити курс. Після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Римі, американський лідер заявив, що розглядає можливість запровадження санкцій проти Росії через атаки на українські цивільні об’єкти, що тривають.

Дуда зазначив, що Трамп «побачив реальність» після останніх розмов із російським президентом і має «правильні інструменти, щоб заблокувати фундаментальні інтереси Путіна».

«Він бачить, яку має позицію і наскільки готовий до серйозних переговорів про завершення війни», — сказав президент Польщі.

«Президент Сполучених Штатів має у своєму розпорядженні засоби, які здатні змусити Росію дотримуватися зобов’язань. Деякі з цих засобів можуть бути дуже радикальними, дуже жорсткими — особливо економічні інструменти. Але я вірю, що Дональд Трамп здатен їх реалізувати», — додав Дуда.

За інформацією видання, у Білому домі наразі розглядають можливість посилення тиску на Росію, зокрема через санкції.

Нагадаємо, нещодавно сенатор-республіканець Ліндсі Грем запропонував законопроєкт про нові санкції проти Росії та миту у 500% на імпорт російських нафти, газу та алюмінію. Ці обмеження мають широку двопартійну підтримку.

Коментуючи можливість застосування нових санкцій проти Москви, Трамп заявив: «Це залежить від того, чи поведеться Росія так, щоб прийти до миру».

За інформацією Reuters із посиланням на джерела, Трамп досі не вирішив, чи буде підписано нові американські санкції проти Росії. Відомо, що підготований пакет містить включає жорсткі економічні обмеження щодо провідних російських банків, енергетичних компаній, можливої відповідальності третіх країн, які продовжують співпрацю з Москвою.