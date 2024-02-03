Дуда засумнівався в деокупації Криму: посол України відреагував

Днями польський президент Анджей Дуда в одній зі своїх заяв поставив під сумнів повернення анексованого 2014-го Криму під контроль Києва. Після цього український посол Василь Зварич виступив із заявою щодо неодмінної деокупації півострова.

Реакція посла у з'явилася Twitter (Х) після заяви Дуди в інтерв’ю Kanal Zero.

"Сьогодні Росія намагається перемогти в Україні. Я скажу так: якщо Росія збереже території України, то фактично це буде перемога Росії і тоді ймовірність нового нападу з боку Росії буде дуже високою", - висловився польський лідер.

Анексований півострів він назвав "особливим місцем, зокрема з історичних причин". Адже, зауважив Дуда, "якщо ми подивимося історично, він довший час був у руках Росії". Крім того, президент Польщі наголосив, мовляв, не знає, чи отримає Україна Крим назад.

"Я не знаю, чи поверне Україна Крим, але я вірю, що вона поверне собі Донецьк і Луганськ", - наголосив польський лідер.

Реакція на слова Дуди

Посол України Василь Зварич зауважив, що "Крим - це Україна: так є і так буде".

"Міжнародне право - основа. Тимчасова окупація Криму Росією є воєнним злочином, за який вона буде покарана. Деокупація Криму - наше спільне з вільним світом завдання і обов'язок. Ми зробимо це беззаперечно. Ми віримо і діємо разом", - наголосив дипломат.

Нагадаємо, раніше Анджей Дуда заявив, що Путін намагається "підпалити світ". Крім того, кремлівський "фюрер" взявся за відродження імперіалізму. Президент Польщі наголосив, що Москва - це агресор, що напав "на незалежну та суверенну країну".

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