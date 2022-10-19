Дуда заявив, що потрібно зупинити російський імперіалізм: "Заради безпеки Європи та світу"

Польський президет Анджей Дуда вважає, що агресорку Росію треба вигнати за межі міжнародно визнаних кордонів України. Польща разом із союзниками посильно допомагає Україні виконати це завдання.

Про це заявив лідер Польщі сказав в інтерв'ю італійському телеканалу, пише TVP.

За його словами, його народ підтримує сусідню країну, бо "коли поляки побачили, що відбувається з українцями, ця допомога була щирою, емоційною, від душі".

"Втім ми, як польська влада, дивимося на це холоднокровно та раціонально. Ми знаємо, що росіян треба зупинити", - наголосив Дуда.

Він каже, що Польща знає, як це бути в російському полоні. "Я розумію, що в Берліні, Парижі та Брюсселі не можуть уявити, що туди може прийти російський солдат, зґвалтувати його дружину, дочку і вистрілити в потилицю. Але ми, поляки, випробували на собі цю реальність", - каже польський президент

Він зауважив: "заради безпеки Європи та світу потрібно зупинити російський імперіалізм". Основою для припинення цієї війни має стати те, що Україна повернеться до своїх міжнародно визнаних кордонів. Дуда називає це "одним справедливим рішенням". Крім того, мають бути покарані військові злочинці, адже це "вимога збереження миру в майбутньому".

"Наївний той, хто вірить російській пропаганді, яка розповідає про "нацистів в Україні"; це повна нісенітниця. Просто Росія хоче панувати, розширювати свою територію, хоче використати фактично рабську працю інших народів, паразитувати на організмі інших країн і народів", - наголосив Анджей Дуда.

Росія на політичній карті світу

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров поскаржився на утиски росіян за кордоном. Мовляв, Москва не бачить сенсу зберігати дипломатичну присутність на Заході.

Керівництво німецької розвідки Заговорило про "оголошення війни" Путіним Заходу. Там припускають можливість політичних вбивств у Німеччині.

Тим часом п арламент Естонії 18 жовтня визнав керівний режим в РФ терористичним. До цього, 13 жовтня, таку ж резолюцію ухвалила Парламентська асамблея Ради Європи.

Військовий експерт Петро Черник вважає, що колективний Захід вирішив прибрати агресорку Росію з великої світової шахівниці, але поки не бачить її розвалу. Щобільше - Захід боїться, що тоді порожній Сибір перейде Китаю, який так само провадить політику диктатури й тиранії.

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