Дуда зробив заяву про роль Трампа в закінченні війни

Президент Польщі Анджей Дуда розраховує на те, що його американський колега Дональд Трамп запропонує і реалізує рішення, які змусять диктатора РФ Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

Про це він сказав інтерв'ю CNN на полях Всесвітнього саміту урядів у Дубаї.

Польський президент наголосив на тому, що Дональд Трамп "передусім бізнесмен" і "має бізнес-стиль ведення політики та розмов про політику". Втім, "не всім політикам це подобається", додав Дуда.

За його словами, Сполучені Штати вже давно надають підтримку Україні, а Трамп першим допоміг ще під час свого першого президентства.

"Він уже надавав військову підтримку Україні в той час, коли ніхто серйозно не думав про війну і про те, що Україна повинна себе захищати. Україна повинна повернути собі всі землі, які сьогодні окуповані Росією і є міжнародно визнаною українською територією. Це було б ідеальним рішенням", - наголосив президент Польщі.

Нагадаємо, колишній командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Веслі Кларк оцінив, коли "фюрер" Володимир Путін буде готовий до переговорів.

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