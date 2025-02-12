Дуда зробив заяву про роль Трампа в закінченні війни

Польський президент наголосив на стилі Трампа у веденні політики.
Президент Польщі Анджей Дуда розраховує на те, що його американський колега Дональд Трамп запропонує і реалізує рішення, які змусять диктатора РФ Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.
Про це він сказав інтерв'ю CNN на полях Всесвітнього саміту урядів у Дубаї.
Польський президент наголосив на тому, що Дональд Трамп "передусім бізнесмен" і "має бізнес-стиль ведення політики та розмов про політику". Втім, "не всім політикам це подобається", додав Дуда.
За його словами, Сполучені Штати вже давно надають підтримку Україні, а Трамп першим допоміг ще під час свого першого президентства.
"Він уже надавав військову підтримку Україні в той час, коли ніхто серйозно не думав про війну і про те, що Україна повинна себе захищати. Україна повинна повернути собі всі землі, які сьогодні окуповані Росією і є міжнародно визнаною українською територією. Це було б ідеальним рішенням", - наголосив президент Польщі.
Нагадаємо, колишній командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Веслі Кларк оцінив, коли "фюрер" Володимир Путін буде готовий до переговорів.
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