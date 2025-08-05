Духовний радник Трампа передрік фатальний кінець Путіну

Путін - Гітлер. / © Associated Press

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Американський пастор Марк Бернс, якого називають духовним радником президента США Дональда Трампа, переконаний, що "Бог обов'язково відплатить" російському “фюреру” Володимиру Путіну. Саме так було з іншими диктаторами в минулому.

Про це євангельський служитель висловився в у інтерв'ю LIGA.net.

З його слів, сучасний російський “фюрер” отримає відплату так само - як лідер нацистського Третього Райху та диктатор Камбоджі Пол Пот, під час правління якого загинуло близько трьох мільйонів його співгромадян.

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“Зрештою, їхні серця перестануть битися, і вони зустрінуть свого Творця. Бог завжди панує, і вони помруть, а він – житиме вічно", – заявив Бернс.

З духовного погляду, каже пастор, основною причиною російської війни в Україні є гріх жадібності й гордині, які “розбещують серце". Бернс згадав, окрім Гітлера, радянського диктатора Йосип Сталін і засновника італійського фашизму Беніто Муссоліні, які "використовували тероризм для контролю над своїм народом, і всі ці дії ґрунтувалися на жадібності та бажанні влади".

"Росія, під керівництвом Володимира Путіна, керується саме цими гріхами, прагнучи отримати владу й контроль над українським народом, який не є і не має бути рабом. Це зло, що походить "з воріт пекла", - каже духовний радник Трампа.

Разом з тим, наголошує він, “Бог підіймає своїх "генералів" і "лідерів", щоб вони захищали та боролися зі злом”.

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“Україна, навіть під час бомбардувань, кличе живого Бога. Віряни, які страждають від війни, продовжують молитися і вірити, що віддають всю славу Богу. Це доказ того, що навіть у найтяжчі часи віра може бути непохитною", - підсумував Бернс.

Нагадаємо, психолог Юсуф Чифчі у своєму дослідженні порівняв, що спільного у Володимира Путіна, Дональда Трампа та Адольфа Гітлера. Дослідження базується на інформації з щоденників, інтерв’ю, сімейних біографій та історичних записів. Спираючись на цей матеріал, Чіфчі визначає моделі травм, втрат та стилів виховання в ранньому віці, які можуть допомогти пояснити появу нарцисичних рис у дорослому віці.

Тим часом ексрозвідник США, експерт з питань безпеки Девід Х. Карстенс заявиви, що Путін має чотири вразливі місця, які зрештою можуть призвести до його краху. За словами експерта, слабкості можуть “фюрера” Кремля можуть призвести до того, що на нього чекає так ж доля, що й Адольфа Гітлера.