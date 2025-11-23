Духовний радник Трампа висловив стурбованість мирним планом для України

Духовний радник президента Трампа Марк Бернс / © Associated Press

Реклама

Марк Бернс, радник із духовних питань та дипломатії, який співпрацює з адміністрацією президента США Дональда Трампа, висловив стурбованість щодо запропонованого 28-пунктного мирного плану між Україною та Росією. На його думку, навіть заяви Трампа про гнучкість пропозиції свідчать про ризики для міжнародного порядку.

Про це Бернс написав у соціальні мережі Х.

“Цей план посилає небезпечний сигнал кожному диктатору світу — від Москви до Тегерана та Пхеньяна — що світові захисники справедливості можуть терпіти зло, якщо воно буде втілено дипломатично”, — зазначив радник.

Реклама

Він провів історичні паралелі, нагадуючи, що безкарність у минулому, як у випадку з Гітлером у 1939 році, призводила до масштабних трагедій. За його словами, Росія вже вторглася на територію України, завдала руйнувань, атакувала мирних жителів та дітей, і будь-які компроміси без справедливості стануть моральним крахом.

Радник підкреслив: умиротворення не є миром, а мовчання перед обличчям зла — співучастю.

”Справжній мир приходить лише тоді, коли праведність не приноситься в жертву зручності. Він протистоїть злу”, — заявив він, закликаючи світових лідерів не відступати від моральних принципів у критичний момент.

За його словами, шлях до миру повинен залишати можливість коригувати курс, щоб зберегти моральну ясність та підтримати Україну у протидії агресії.

Реклама

Як повідомляє The Guardian, американські чиновники заявили союзникам по НАТО, що вони планують змусити президента України Володимира Зеленського погодитися на мирну угоду найближчими днями.