"Дурнів, окрім Медведєва, немає": у Зеленського відреагували на погрози політика щодо АЕС

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відповів на погрози заступника голови Радбезу Росії Дмитра Медведєва щодо атомних станцій у ЄС та його заяву про обстріли Запорізької АЕС.

Подоляк наголосив, що єдина загроза для АЕС – російські терористи.

Про це він написав у Мережі 12 серпня.

"Важко уявити, щоб член "Аль-Каїди" чи "ІДІЛ" сидів в ООН і "офіційно" звинувачував в агресії США чи Ізраїль. РФ використовує ЗАЕС як заручника для фіксації окупованих територій, а Україну хоче виставити... агресором", – йдеться у заяві радника голови ОП.

"Але дурнів, окрім Медведєва, немає. Єдина загроза для АЕС – російські терористи", –зазначив Подоляк.

Нагадаємо, 12 серпня Медведєв відкрито пригрозив Європі "інцидентами" на атомних станціях на тлі провокацій РФ на Запорізькій АЕС.

Зауважимо, станом на ранок 12 серпня Запорізька АЕС працювала з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. Внаслідок російської атаки спрацював аварійний захист – і один із трьох енергоблоків тепер відключений.

ЗЕЛЕНСЬКИЙ: ядерний шантаж навколо Запорізької АЕС є одним із найбільших злочинів Росії

Читайте також: