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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Дуже розчарований: Трамп про нові масовані удари РФ по Україні

Трамп заявив, що «дуже-дуже розчарований» Путіним через нові удари по Україні.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що він «розчарований» новими масованими ударами РФ по Україні.

Про це глава Білого дому сказав в ефірі Fox News сьогодні, 28 травня.

«Я дуже розчарований тим, що сталося кілька ночей тому, коли людей вбили посеред того, що ви називаєте переговорами. Я дуже розчарований цим. Дуже, дуже розчарований», — наголосив Трамп.

Крім того, він похвалив свого спецпосланця Віткоффа за те, що той «робить феноменальну роботу і „рішуче веде переговори“ з росіянами

Також Дональд Трамп сьогодні заявив, що через два тижні дізнається, чи серйозно Росія налаштована на припинення вогню, а також пояснив, чому не вводить санкції проти РФ. Крім того, президент США запевнив, що готовий особисто зустрітися із Зеленським та Путіним.

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