"Дуже багато працюємо над цією можливістю": у Меркель розповіли про організацію "нормандської зустрічі"

Коли буде зустріч очільників МЗС у "нормандському форматі", поки невідомо.
Німеччина і Франція докладають чимало зусиль для організації зустрічі міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки". Наразі немає чітких дат, коли вона може відбутися.
Про це сказала пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, пише УНІАН.
"З нашими французьким колегами ми вже дуже багато працюємо над цією можливістю влаштувати зустріч на рівні міністрів закордонних справ в "нормандському форматі". Звичайно, це дійсно важко. На цей час поки ще немає чітких уявлень, коли вона може відбутися", - сказала Фельдгузен.
За її словами, відбуваються контакти як з української, так і з російською сторонами. І канцлерка Німеччини Ангела Меркель і пообіцяла працювати над організацією зустрічі в "нормандському форматі" щодня, до останнього дня своєї каденції.
"Федеральна канцлерка сказала, перебуваючи в Києві, що вона буде працювати над організацією цієї зустрічі щодня, до останнього дня перебування на цій посаді", - зазначила Фельдгузен.
Нагадаємо, голова МЗС Росії Сергій Лавров звинуватив українського колегу Дмитра Кулебу в мовляв "перекручуванні фактів" щодо зустрічі міністрів лідерів "нормандської четвірки" (Україна, ФРН, Франція, РФ). Лавров каже, що такої зустрічі найближчим часом не буде.
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