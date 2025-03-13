Дуже передбачувані та маніпулятивні: Зеленський відреагував на слова Путіна

Український президент зазначив, що Україна сприйняла американську пропозицію щодо безумовної тиші в небі, на морі та на фронті.

Відповідь президента РФ Володимира Путіна на пропозицію припинення вогню, яку підтримала Україна, передбачувана та маніпулятивна. Фактично господар Кремля готує відмову від перемир’я.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні в четвер, 13 березня.

За його словами, Путін боїться сказати прямо президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну і вбивати українців, тому вигадує такі передумови, щоб ідею перемир’я не вдалося реалізувати якнайдовше.

“Путін часто так робить – не каже “ні” напряму, але робить так, що практично тільки все затягує та унеможливлює нормальні рішення. Ми вважаємо, що це все зараз – чергові російські маніпуляції”, – наголосив український президент.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна сприйняла американську пропозицію щодо безумовної тиші в небі, на морі та на фронті.

“Від американської сторони ми чули, що є готовність організувати контроль і верифікацію. І це реально забезпечити – з американськими можливостями, з європейськими можливостями. І щоб за час тиші підготувати відповіді на всі питання про довгострокову безпеку та реальний, надійний мир і покласти на стіл план завершення війни”, – нагадав він.

Президент запевнив, що українська сторона готова працювати максимально швидко й конструктивно, і про це відомо американським представникам та європейським партнерам.

“Ми не ставимо умов, які щось ускладнюють. Це Росія робить. Як ми завжди й говорили, єдиний, хто буде все затягувати, єдиний, хто буде неконструктивний, – це Росія. Їм треба війна. Путін украв роки миру і продовжує цю війну – день за днем”, – заявив Зеленський.

Український лідер вважає, що на президента РФ потрібно тиснути, зокрема запровадивши санкції.

“Будемо працювати й надалі з нашими американськими партнерами, з європейськими партнерами, з усіма у світі, хто хоче миру, щоб примусити Росію до завершення війни”, – пообіцяв він.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін нарешті відреагував на пропозицію США припинити бойові дії на 30 днів. Путін сказав, що РФ згодна з пропозиціями припинити бойові дії, "але є нюанси". Російський президент також заявив, що може провести телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, щоб обговорити умови перемир'я.

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