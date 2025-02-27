"Дуже поважаю": Трамп змінив свою думку про Зеленського

У Трампа запитали, чи вибачиться він перед українським президентом за слова про "диктатора", однак той уникнув відповіді.

Президент Дональд Трамп, після того, як "забув", що називав Володимира Зеленського "диктатором", тепер заявив, що поважає президента України.

Про це глава Білого дому сказав під час зустрічі із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, передає CNN.

Трамп відмовився сказати, чи скористається нагодою, щоб вибачитися перед президентом України Володимиром Зеленським за те, що минулого тижня назвав його "диктатором без виборів".

Натомість президент США підкреслив, що дуже поважає Зеленського та українців за те, що вони "відважно" борються.

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"Завтра об 11:00 у нас буде дуже серйозна хороша зустріч, сподіваюся на це. Мені здається, нам багато чого вдасться. Я поважаю президента Зеленського, українці билися дуже сміливо. Ми надали величезну кількість спорядження, сподіваюся, що воно було корисним. Вони справді воювали. Хтось повинен використовувати це обладнання, і вони були дуже сміливими в цьому сенсі", — сказав він.

Трамп сказав, що Зеленський зустрінеться з ним у Білому домі об 11 ранку за місцевим часом у п'ятницю (Час у Вашингтоні відстає від київського на 7 годин. За київським часом зустріч відбудеться о 18:00).

Нагадаємо, 19 лютого Трамп назвав президента Зеленського "диктатором" і попередив, що він повинен діяти швидко, щоб забезпечити мир, або ризикує втратити свою країну.

Сьогодні Дональд Трамп повідомив про свою мету "номер один" щодо України. Також він сказав, що довіряє Путінові.

Крім того, Трамп заявив, що війна в Україні закінчиться "або скоро, або ніколи".

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