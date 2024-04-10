"Дуже примітивно": Зеленський прокоментував план Трампа щодо закінчення війни

Україна не може ризикувати, коли стоїть питання про людське життя.

Якщо у Дональда Трампа є бажання передати Росії українські території, щоб реалізувати свій мирний план, то це дуже примітивна ідея.

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Про це заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Bild.

Він зазначив, що Україна не може ризикувати, коли стоїть питання про людське життя.

"Якщо річ у тому, що ми просто віддамо свої території, і якщо ідея полягає у цьому, то це ідея дуже примітивна", - зазначив Зеленський

Разом з тим, Зеленський заявив, що він готовий вислухати пропозицію Трампа, якщо він дійсно має план швидкого закінчення війни.

"Нам потрібні вагомі аргументи. Нам потрібна не фантастична ідея, а реальна. Йдеться про людські життя, ми не можемо жартувати і не можемо ризикувати", - додав глава держави.

Також президент наголосив, що російському диктатору Путін не можна довіряти, якщо мова йде про переговори.

"Ми тут маємо справу з Путіним. Все, про що він говорив до цього, надалі він робив інакше. Ми не можемо йому довіряти", - наголосив глава держави.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова МЗС Великої Британії Девід Кемерон обговорив із Трампом затримку допомоги Україні, він також планує зустріч із Конгресом.

Крім того, ми раніше інформували, що Washington Post дізнався про план Трампа щодо припинення війни в Україні.

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