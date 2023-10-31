"Дуже промовисто": у Білому домі прокоментували дивну реакцію Путіна на події в Махачкалі

Представник Білого дому Джон Кірбі відреагував на події в Махачкалі і зазначив, що реакція самого диктатора Володимира Путіна є дуже промовистою в цій ситуації.

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Ви всі бачили те, що сталося вчора в Дагестані, Росії. Це те, що можна описати лише як жахлива демонстрація ненависті, фанатизму та залякування. Деякі люди порівнюють це з погромами кінця 19-го та початку 20-го століття, і я думаю, що це, мабуть, влучний опис, враховуючи те відео, яке ми там бачили", - сказав Джон Кірбі.

Він вважає промовистим той факт, що російський диктатор Володимир Путін не засудив насильство у Махачкалі.

"Місцеві провінційні чиновники, звичайно, досить швидко засудили цей натовп, і я почув протягом останньої години, що пан Путін вирішив провести якусь зустріч із представниками служби безпеки. Але крім цього ми нічого не почули від Кремля: ані засудження, ані жодних закликів до припинення ненависті, дискримінації та фанатизму щодо євреїв, нічого. І я думаю, що це дуже промовисто", - зауважив Джон Кірбі.

Коментуючи заяви Путіна про те, що за подіями в Дагестані нібито стоять країни Заходу та Україна, Кірбі сказав, що це “класична риторика” господаря Кремля, коли у його країні "щось йде погано".

"Це класична російська риторика, чи не так? Коли щось йде погано у вашій країні, просто звинувачуйте когось іншого, звинувачуйте в цьому зовнішні впливи. Захід не має до цього відношення. Це просто ненависть, фанатизм і залякування, просто-напросто, і хороший лідер, порядний лідер назвав би це таким, яким воно є, як президент Байден назвав це тут, у цій країні, замість того, щоб звинувачувати в чомусь Захід", - зазначив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США.

Єврейські погроми у Росії

У Росії спалахнули антиізраїльські протести на території Північно-Кавказького федерального округу РФ, зокрема у столиці мусульманського Дагестану Махачкалі. Там агресивно налаштовані чоловіки ввечері 29 жовтня захопили аеропорт Махачкали в пошуках євреїв, які начебто прилетіли з Ізраїлю.

ТСН.ua зібрав реакцію світу, української влади та самого Ізраїлю на хвилю антисемітизму у Росії.

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