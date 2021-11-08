"Дуже щільний графік": Лавров відмовився від зустрічі міністрів "нормандської четвірки" цього тижня

Росія продовжує ухилятися від проведення саміту "нормандської четвірки".

Москва відхилила пропозицію Парижа щодо проведення зустрічі очільників МЗС "нормандської четвірки" 11 листопада.

Про це заявив очільник МЗС РФ Сергій Лавров, пише російський "Інтерфакс".

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За його словами, ще 29 жовтня Москва направила до Києва, Берліна і Парижа своє бачення того, який би міг мати вигляд "проєкт підсумкового документа нормандської зустрічі, але досі не отримала реакції". Він додав, що під час зустрічі з французьким колегою Жан-Івом Ле Дріаном у Римі минулого місяця той запропонував зустріч міністрів у Парижі 11 листопада.

"Я йому сказав, що, по-перше, ми хотіли б отримати реакцію наших колег на змістовні пропозиції, тому що саме змістовна сторона справи має пріоритет, а не протокольну домовленість, "давайте побачимося, попозуємо перед фотоапаратами, телекамерами і тим самим надішлемо сигнал, що нормандський формат працює. Нам такі "показушні" виступи не потрібні", - заявив Лавров.

Він уточнив, що на той час Франція ще не встигла ознайомитися із пропозицією, але Жан-Ів Ле Дріан наголосив на готовності провести зустріч 11 листопада. Своєю чергою Лавров заявив, що Москва "чекає реакції на пропозицію", і 11 листопада засідання неможливе в будь-якому разі, бо на цю дату у нього мовляв "дуже щільний графік".

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