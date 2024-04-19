"Дуже серйозний інцидент": в Європі занепокоєні через удар безпілотників по ЗАЕС

Вперше з листопада 2022 року ЗАЕС стала безпосередньою мішенню у військових діях.

Повернення Запорізької АЕС під повний контроль компетентних органів влади України є єдиним довгостроковим рішенням для мінімізації ризику ядерної аварії.

Про це йдеться у заяві Європейського Союзу - пише Укрінформ.

"Останні тривожні події навколо Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС - ред.), про які минулого тижня повідомляв генеральний директор МАГАТЕ, викликають велике занепокоєння і лише посилюють нашу стурбованість. Протягом останніх тижнів ЗАЕС зазнавала ударів безпілотників, у тому числі над 6-м реакторним блоком", - йдеться у заяві.

У Євросоюзі наголосили, що це – "дуже серйозний інцидент, оскільки вперше з листопада 2022 року ЗАЕС стала безпосередньою мішенню у військових діях".

"Жодного з серйозних ризиків, визначених МАГАТЕ, не існувало до незаконного захоплення станції Росією два роки тому. Припинення агресивної війни Росії та повернення ЗАЕС під повний контроль компетентних органів влади України є єдиним довгостроковим рішенням для мінімізації ризику ядерної аварії", - заявили в ЄС.

Нагадаємо, 7 квітня російські окупанти заявили про наліт безпілотників на окуповану Запорізьку АЕС в Енергодарі. За їхніми словами, на станцію прилетіли щонайменше три невідомі дрони-камікадзе. Згодом інцидент підтвердили і ядерники з МАГАТЕ.

У ГУР причетність України до цієї атаки заперечили та пояснили, що ці удари БпЛА є цілеспрямованою провокацією Кремля.

Тим часом у Генштабі ЗСУ попередили, що Росія планує створити нову провокацію на ЗАЕС і звинуватити в цьому Україну. В Інституті вивчення війни (ISW) пояснили, чому росіянам вигідна така провокація.

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