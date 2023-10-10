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"Дуже важко": речник Білого дому ледь не розплакався, говорячи про Ізраїль (відео)

"Дуже важко": речник Білого дому ледь не розплакався, говорячи про Ізраїль (відео)

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
793
Час на прочитання
2 хв
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"Дуже важко": речник Білого дому ледь не розплакався, говорячи про Ізраїль (відео)

Представник Білого дому Джон Кірбі / Скриншот

Кірбі насилу говорив про звірства палестинських бойовиків щодо ізраїльтян.

Представник Білого дому, координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі ледь стримав сльози у прямому телеефірі, коментуючи напад палестинських бойовиків ХАМАС на Ізраїль.

Про це свідчить уривок із ефіру телеканалу CNN.

Ведучий CNN Джейк Теппер запитав у Кірбі, що той думає про кадри з Ізраїлю із захопленими у заручники дітьми, зґвалтованими молодими жінками, руйнуваннями та вбивствами, масштабів яких він до цього "ніколи не бачив".

Відповідаючи, представник Білого дому ледь міг вимовляти слова, стримуючи сльози.

"Я… Вибачте. Це дуже… Вибачте. Дуже важко дивитися на ці зображення, Джейку, і на людські жертви. Це ж люди. Вони члени сімей, вони друзі, вони кохані, двоюрідні брати, сестри. Так, це складно, і я прошу вибачення", – сказав Кірбі після кількох секунд мовчання.

Ведучий у відповідь сказав, що немає за що вибачатися.

До слова, племінниця експрезидента США Мері Трамп заявила, що її дядько Дональд Трамп начебто передав президенту Росії Володимиру Путіну таємну інформацію про оборону Ізраїлю. А Путін міг передати ці дані Ірану та терористам ХАМАС.

Зауважимо, на вечір 9 жовтня було відомо про 900 загиблих в Ізраїлі від рук бойовиків ХАМАС.

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Дата публікації
Перегляди
793
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