"Дуже важлива перерва": Волкер вважає, що Україні доведеться піти на територіальні поступки

Волкер порівняв ситуацію в Україні з Німеччиною після Другої світової війни, яка була розділеною 40 років.

Колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер припускає, що Україна не зможе повернути всі окуповані Росією території військовим шляхом. Проте наголошує, що Київ не має офіційно визнавати свої території російськими.

Про це він сказав в інтерв'ю LIGA.net.

Дипломат певен, що Україні зараз "дуже важлива перерва".

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"Дуже важливо, щоб не було визнання окупованих територій російськими – незалежно від того, чи вони нещодавно окуповані, чи 2014 року. Ми не можемо з цим миритися", – наголосив Волкер.

На думку дипломата, потрібно домагатися деокупації населених пунктів іншими засобами. При цьому Волкер упевнений, що Росія чинитиме опір і продовжуватиме захоплювати нові території. Тому він не виключає, що тимчасово Україні доведеться відмовитися від деяких своїх територій.

"На жаль, я думаю, ймовірно, все йде саме до цього... Ніхто не визнає російську окупацію. Але ми, напевно, будемо бачити зобов'язання або розуміння того, що Україні це не буде повернуто військовим шляхом", – зазначив Волкер.

Волкер порівняв ситуацію в Україні з Німеччиною після Другої світової війни.

"Після Другої світової війни розвивалася Західна Німеччина, був вступ до Європейського Союзу, вступ до НАТО. А Східна Німеччина була окупована радянськими військами. І так тривало 40 років до того, як Німеччина знову об'єдналася", – нагадав колишній спецпредставник США.

Раніше Курт Волкер заявив, що Дональд Трамп хоче залишити для Путіна можливість піти без втрати обличчя.

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