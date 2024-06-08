Дуже відверта розмова: Зеленський поділився з Байденом оцінкою ситуації в Україні

Президент України Володимир Зеленський під час переговорів з очільником Білого дому Джо Байденом у Парижі поділився дуже відвертою оцінкою ситуації на полі бою.

Так схарактеризував розмову лідерів радник Білого дому Джон Кірбі, - пише Укрінформ.

"Він поділився з президентом Байденом дуже відвертою оцінкою того, що відбувається, а також тиску, який вони (в Україні – ред.) продовжують відчувати, особливо на сході, на Донбасі",- зауважив представник Білого дому.

Він зауважив, що не вдаватиметься до більш детальних подробиць розмови президентів та не говоритиме про речі, які можуть ускладнити оборону України на полі бою.

Водночас Кірбі підкреслив, що надані США пакети допомоги для ЗСУ вже дозволили українській стороні отримати певні переваги та змогли зашкодити просуванню російських військ, особливо в районі Харкова. Однак, за його словами, потрібно ще докласти чималих зусиль, щоби відкинути росіян назад.

"І президент (Байден – ред.) – як ви чули публічно – він, звісно, зробив це також у приватному порядку й запевнив президента Зеленського, що вони й надалі матимуть нашу підтримку",- зазначив представник Білого дому.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у Парижі зустрівся з президентом США Джо Байденом. Американський лідер попросив вибачення за місяці затримки з допомогою Україні та оголосив новий пакет фінансової допомоги на суму 225 млн доларів.

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