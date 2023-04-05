"Дуже зайнятий": у Пекіні прокоментували, чому Сі Цзіньпін досі не зателефонував Зеленському

ЗМІ раніше писали, що Сі Цзіньпін планує поговорити з Зеленським після триденного візиту до Москви.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін не дзвонить президентові України Володимиру Зеленському, бо "дуже зайнятий". Проте країни підтримують часті контакти на нижчому рівні.

Про це заявии посол Китаю в ЄС Фу Цун, пише The New York Times.

"Я знаю, що люди зациклені на президентському дзвінку. Той факт, що президент Сі не розмовляє із Зеленським, не означає, що Китай на боці Росії в українському питанні", - сказав він.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal писало, що Китайський лідер Сі Цзіньпін планує вперше від початку повномасштабного російського вторгнення провести розмову з президентом України Володимиром Зеленським після візиту до Москви.

Триденний візит Сі Цзіньпіна до Росії стартував 20 березня.

Україна запропонувала Китаю взяти участь у реалізації формули миру від президента Зеленського. Пропозицію передавали публічно та дипломатичними каналами.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що не отримував пропозицій щодо переговорів з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Володимир Зеленський також запросив лідера КНР Сі Цзіньпіна відвідати Україну.

У Пекіні заявили, що підтримуватимуть діалог зі всіма сторонами "українського питання". Втім, конкретної інформації про візит Сі Цзіньпіна до України не мають.

Пізніше представник Китаю при Євросоюзі Фу Цун заявив, що Пекін "не виключає можливості" переговорів глави КНР Сі Цзіньпіна та президента Володимира Зеленського. Це може бути або телефонна розмова, або зустріч.

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