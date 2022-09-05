"Дуже змістовна розмова": Зеленський розповів, про що говорив із Макроном півтори години

Лідери країн обговорили передусім про ситуацію на фронті і оборонну підтримку України.

Президент Володимир Зеленський провів переговори зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном.

Про це глава держави розповів у своєму традиційному відеозверненні увечері 5 вересня.

Зеленський назвав переговори "дуже змістовними", розмова тривала понад півтори години. Лідери обговорили передусім про ситуацію на фронті і оборонну підтримку України.

"Окремо й дуже детально зупинилися на ситуації на Запорізькій атомній станції. Обмінялися оцінками результатів місії МАГАТЕ на станцію – до речі, завтра мають бути представлені висновки місії. Сподіваюся, що вони будуть об’єктивними", – зазначив президент України.

Раніше Володимир Зеленський розповів про обстріли Запорізької АЕС та ядерний тероризм.

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