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"Дуже змістовна розмова": Зеленський розповів, про що говорив із Макроном півтори години

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"Дуже змістовна розмова": Зеленський розповів, про що говорив із Макроном півтори години

Фото: Associated Press

Лідери країн обговорили передусім про ситуацію на фронті і оборонну підтримку України. 

Президент Володимир Зеленський провів переговори зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном.

Про це глава держави розповів у своєму традиційному відеозверненні увечері 5 вересня.

Зеленський назвав переговори "дуже змістовними", розмова тривала понад півтори години. Лідери обговорили передусім про ситуацію на фронті і оборонну підтримку України. 

"Окремо й дуже детально зупинилися на ситуації на Запорізькій атомній станції. Обмінялися оцінками результатів місії МАГАТЕ на станцію – до речі, завтра мають бути представлені висновки місії. Сподіваюся, що вони будуть об’єктивними", – зазначив президент України.

Раніше Володимир Зеленський розповів про обстріли Запорізької АЕС та ядерний тероризм.

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