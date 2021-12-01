"Два дні для слідства замало", - Венедіктова про розслідування підготовки держперевороту в Україні

"Два дні для слідства замало", - Венедіктова про розслідування підготовки держперевороту в Україні

Генпрокурорка вважає, що оприлюднення зайвої інформації може лише погіршити ситуацію в країні.

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова вважає, що поки зарано говорити про результати розслідування СБУ щодо підготовки та проведення державного перевороту. Справу лише два дні як внесли до ЄРДР.

Про це говорила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова журналістам на брифінгу після виступу на "Антикорупційному форумі", ідеться 1 грудня в сюжеті ТСН.19:30.

На заході представники Верховної Ради, Кабміну та правоохоронних органів обговорили механізми боротьби із топ- та побутовою корупцією.

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Венедіктова розповіла про те, як триває конкурс на посаду керівника антикорупційної прокуратури, який мав завершитись ще на початку цього року. Наразі залишилось два кандидати.

У справі ж розслідування підготовки державного перевороту, вважає генпрокурорка, оприлюднення зайвої інформації може лише погіршити ситуацію в країні.

"Що я можу сказати через два дні після початку розслідування? Краще все-таки дочекатись офіційного певних коментарів від СБУ. Тому що ми бачимо, що і сьогодні у нас на вулицях не так спокійно, тому будемо дивитися, щоби ми не погіршували ситуація, не розголошували якусь інформацію. Два дні для початку слідства це замало", - сказала Венедіктова.

Венедіктова прокоментувала хід розслідування підготовки і проведення державного перевороту

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