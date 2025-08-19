Два ключові результати: Стармер розповів про "реальний прогрес" після саміту Зеленського та Трампа

Кір Стармер і Володимир Зеленський / © Associated Press

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прокоментував зустріч президентів України і США Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Вашингтоні з європейськими лідерами і відзначив досягнення «реального прогресу» на саміті.

Про це пише The Guardian.

Виступаючи після заходу, Стармер охарактеризував переговори як «хороші та конструктивні», додавши, що «між європейськими лідерами, які були присутніми на саміті, президентом Трампом і президентом Зеленським було відчутне почуття єдності».

Водночас прем’єр Британії виокремив «два суттєві результати» переговорів.

По-перше, коаліція охочих «тепер працюватиме зі США» над гарантіями безпеки, зазначив він.

«Це справді важливо для безпеки України, для безпеки Європи і для безпеки Великої Британії», — підкреслив Стармер.

Другим важливим результатом він назвав угоду про проведення зустрічі Зеленського і Путіна, у якій візьме участь Трамп.

«Це визнання принципу, що для деяких із цих питань, чи то територія, чи то обмін ув’язненими, чи то дуже серйозне питання щодо повернення дітей, Україна має бути за столом переговорів. Це були два найважливіші результати сьогоднішнього дня. Це позитивні результати, було реальне відчуття єдності. Сьогодні ми домоглися реального прогресу», — підкреслив він.

Нагадаємо, 18 серпня Володимир Зеленський у Вашингтоні провів перемовини з Дональдом Трампом та європейськими лідерами. Глава держави наголосив, що ключовим питанням стали гарантії безпеки, які є «стартом до закінчення війни». Він подякував США за сигнал про готовність стати частиною цієї системи.

За словами президента, гарантії безпеки можуть бути оформлені вже протягом найближчого тижня — десяти днів. Одним із ключових пунктів гарантій стане пакет американської зброї, до якого увійдуть літаки, системи протиповітряної оборони та інші види озброєння.