“Два метри до кінця війни”: Келлог зробив гучну заяву

Спецпосланець президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог / © скриншот з відео

Реклама

Генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог, спеціальний посланець президента США Дональда Трампа з питань України, висловив впевненість у тому, що завдяки зусиллям експрезидента російсько-українська війна незабаром завершиться. Келлог підкреслив, що Трамп «успадкував» цей конфлікт і вже довів його до фінальної стадії, порівнявши ситуацію з досягненням військової цілі.

Про це він розповів в інтерв’ю Fox News у програмі «My View with Lara Trump».

«Останні два метри»: війна близька до кінця

Кіт Келлог наголосив, що саме Дональд Трамп заслуговує повної вдячності за те, що він має намір покласти край цій війні, яку він «успадкував» і яка не почалася під час його каденції.

Реклама

«У військовому лексиконі ми завжди говоримо, що останні 10 метрів до цілі завжди найважчі. А ми зараз приблизно на останніх двох метрах. Ми майже там», — заявив Келлог, порівнявши ситуацію на фронті з військовою операцією.

Цією яскравою метафорою він підкреслив, що конфлікт перебуває на фінальній стадії, і його завершення — питання часу та політичних зусиль.

Мирний план як «робота в процесі»

Келлог також прокоментував скандальний «мирний план», який раніше був представлений адміністрацією Трампа та викликав різку критику серед союзників України через вигідні Росії умови. Він назвав документ «роботою в процесі», натякнувши на те, що план не є остаточним і підлягає доопрацюванню.

За його словами, робота над планом триватиме протягом усього тижня Дня подяки, щоб «переконатися, що ми досягнемо кінцевого стану».

Реклама

Келлог додав, що для забезпечення міцного миру до плану необхідно буде додати супровідні документи, ймовірно, у вигляді додатку. Він підтвердив, що обговорював із Джаредом Кушнером необхідність включення гарантій безпеки до плану.

Крім того, Келлог підкреслив важливість точного формулювання пунктів плану, оскільки «дійсно важливо, які слова сказані, тому що слова мають значення».

Нагадаємо, український кокус у Конгресі США, до якого входять близько сотні американських законодавців, різко розкритикував «мирний план» Дональда Трампа для України, назвавши його неприйнятним. Конгресмени заявили, що цей документ відображає інтереси Кремля й фактично вимагає від Києва капітуляції.