Два місяці до розв’язки: політолог назвав ключові умови припинення вогню

Березень покаже: коли чекати на фінал активної війни в Україні / © ТСН.ua

У 2026-му році можливе завершення фази активних бойових дій. І чим закінчиться ця війна, можна буде спрогнозувати вже за два місяці.

Таку думку в інтерв’ю «Телеграфу» висловив політолог Ігор Рейтерович.

Експерт пояснив, що 2025 року новий президент США Дональд Трамп тільки прийшов до влади і не зміг завершити війну в озвучені ним строки. Проте своїм тиском він запустив новий процес врегулювання.

«Тому, мені здається, що все ж таки у 2026-му році ми будемо мати завершення, ну, давайте так назвемо, активної фази бойових дій. Тобто навряд чи, ну, не факт, що це буде там прямо якась мирна угода, мені взагалі складно її достатньо уявити навіть на фоні всіх цих перемовин, але якась історія з завершенням активної фази бойових дій, вона може мати місце», — сказав Рейтерович.

На його думку, саме у 2026 році можуть проявитись великі проблеми в російській економіці. Саме тому Путін поспішає з тиском на полі бою.

«Бо Путін розуміє, що в нього насправді дуже обмежений час. І якщо за цей час він не досягне якихось визначальних успіхів, ну, тоді все, доведеться сідати за стіл перемовин, але це будуть не ті перемовини, які він собі уявляє», — зазначив політолог.

Експерт припускає, що вже у березні можна буде зрозуміти подальший сценарій російсько-української війни.

«Ми просто тоді зрозуміємо, куди далі рухатися. Так, Росія може спробувати підготуватися до якогось там весняного чи навіть літнього наступу, але це доведеться вже робити виключно за рахунок мобілізації. А мобілізація — це дуже непопулярна тема, якої Путін боїться», — підсумував Рейтерович.

Раніше президент Зеленський оголосив про підготовку до двох паралельних сценаріїв: дипломатичного або переходу до жорсткої активної оборони.