Два Путіни за столом переговорів: експерт пояснив, у яку пастку хочуть загнати Україну

На думку експерта, українському керівництву варто замислитися, чи доцільно брати участь у переговорах, де Київ перебуватиме у свідомо слабшому становищі.

Росія продовжує шукати шляхи для знищення української державності, а одним із сценаріїв, запропонованих Кремлем, є поділ України між РФ та Європейським Союзом.

Про це заявив старший науковий співробітник Центру безпекової політики США Андрій Ілларіонов в інтерв’ю на YouTube-каналі Наталії Мосейчук.

За його словами, такі плани публічно озвучив Владислав Сурков, колишній радник президента РФ, у своїй статті у французькому журналі. Водночас, за словами Ілларіонова, представники американської адміністрації висловлюють схожі тези вже з позиції офіційної влади США.

“Будь-які переговори – це переговори з двома Путіними. Причому другий ще більш зухвалий, ніж перший”, – зазначив Ілларіонов.

Також він наголосив, що Кремль буде пропонувати європейцям угоду, яка передбачає “збалансований поділ України з урахуванням частки для Брюсселя”.

Нагадаємо, Кремль активізував інформаційні атаки, намагаючись підірвати можливість мирних переговорів з Україною. РФ цілеспрямовано поширює наративи, які мають розсварити Київ і Вашингтон, дискредитувати Україну та виправдати продовження війни.

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