Два сценарії на зиму: Зеленський зробив заяву про розвиток війни

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближча зима може стати визначальною для перебігу війни. За його словами, Україна має два можливі сценарії розвитку подій: або вийти на мирні переговори з Росією, або зіткнутися з подальшою ескалацією війни.

Про це глава держави сказав у четвер, 23 липня, під час пресконференції.

За словами президента, ключовою передумовою для дипломатичного врегулювання залишається стійкість українських Сил оборони на фронті.

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«У нас із вами два шляхи на цю зиму. Перший шлях — дай Боже нам, нашій армії сил, тому що стійкість на фронті — це дуже важливо, щоб ми все ж таки сіли за стіл перемовин з Росією і закінчили цю війну. Це пріоритет, на цьому я фокусуюсь», — наголосив Зеленський.

Водночас президент застеріг, що у разі зриву дипломатичного сценарію Росія, на його думку, продовжить робити ставку на воєнний шлях.

«Ми розуміємо з вами, з ким маємо справу. Тому що альтернатива цьому, яку завжди шукає Росія, — це війна, збільшення мобілізації», — заявив глава держави.

Зеленський заявив, що українська влада розглядає завершення війни шляхом переговорів як пріоритетний сценарій, однак наголосив на необхідності зберігати міцні позиції на фронті, адже саме вони, за його словами, є головною передумовою для досягнення справедливого миру.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 22 липня провів розмову з представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Сторони обговорили активізацію дипломатичних зусиль для наближення завершення війни.

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