"Два-три тижні": стало відомо, коли Україна отримає Leopard 2 від Польщі

Польща оголосила про терміни надання Україні 14 танків Leopard 2
Стало відомо, що Польща надасть Україні 14 танків Leopard 2 впродовж "найближчих двох-трьох тижнів" після завершення підготовки українських військ на цих бойових машинах.
Про це пише "Радіо Свобода" з посиланням на повідомлення польського МЗС.
Речник Міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна заявив, що його країна підтримує і надсилання винищувачів до України, але ще має бути досягнутий консенсус між країнами НАТО.
"Так само як це було з танками, ми сподіваємося, що ця коаліція буде достатньо великою, щоб усе більше підтримувати українців. Реактивні літаки дуже корисні на українській війні. Але ми є членом НАТО і хочемо досягти згоди з усіх таких питань, щоб брати участь у цьому разом, тому що альянс сильніший, коли ми разом", – резюмував речник.
Нагадаємо, що раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав міжнародних партнерів, які мають на озброєнні бойові танки західного зразка, передати їх Україні.
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