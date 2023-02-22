"Два-три тижні": стало відомо, коли Україна отримає Leopard 2 від Польщі

Стало відомо, що Польща надасть Україні 14 танків Leopard 2 впродовж "найближчих двох-трьох тижнів" після завершення підготовки українських військ на цих бойових машинах.

Про це пише "Радіо Свобода" з посиланням на повідомлення польського МЗС.

Речник Міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна заявив, що його країна підтримує і надсилання винищувачів до України, але ще має бути досягнутий консенсус між країнами НАТО.

"Так само як це було з танками, ми сподіваємося, що ця коаліція буде достатньо великою, щоб усе більше підтримувати українців. Реактивні літаки дуже корисні на українській війні. Але ми є членом НАТО і хочемо досягти згоди з усіх таких питань, щоб брати участь у цьому разом, тому що альянс сильніший, коли ми разом", – резюмував речник.

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Нагадаємо, що раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав міжнародних партнерів, які мають на озброєнні бойові танки західного зразка, передати їх Україні.

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