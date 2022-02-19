"Двері відкриті, але поки стороннім вхід заборонено": Зеленський звернувся до членів НАТО

Президент закликав НАТО бути відкритими і чесними до України.

Володимир Зеленський закликав країни-члени НАТО відверто сказати, готові вони чи ні бачити Україну в Альянсі.

Про це він сказав під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу, 19 лютого.

За словами президента, Росія від 2014-го говорить про те, що "ми обрали невірний шлях, що у Європі на нас ніхто не чекає".

"Хіба не Європа має говорити доводити, що це не правда? Хіба не Європа має сказати, що громадяни України ставляться позитивно до вступу в Союз? Чому ми уникаємо цього запитання? Хіба Україна не заслуговує на чесні відповіді? Це стосується і вступу до НАТО. Нам кажуть, що двері відкриті, але поки стороннім вхід заборонений. Якщо не всі члени Альянсу хочуть нас бачити, або всі члени Альянсу не хочуть нас бачити, скажіть нам чесно. Відкриті двері - це добре, але нам потрібні відкриті відповіді, а не роками закриті питання", - каже він.

Зеленський наголосив на тому, що Україна не прагне вступити до НАТО лише, аби силовим методом захопити анексований Крим - як про це кричать в РФ.

"Втім, вони неуважно читали статтю п'яту статуту НАТО: "Колективні діє передбачені для захисту, а не для нападу. Крим і окуповані райони Донбасу повернуться до України, але тільки мирним шляхом".

Нагадаємо, Зеленський поїхав до Мюнхена на конференцію. Тим часом у США стурбовані, що Російська Федерація може використати його візит на свою користь. Зазначається, у Білому домі побоюються, що відсутністю очільника держави може скористатися президент Росії Володимир Путін. Більше того, очільник Кремля своєю чергою цього року взагалі відмовився брати участь у безпековій конференції