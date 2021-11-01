"Дві екобомби в центрі Європи": Зеленський у Ґлазґо розповів, чому окуповані Крим та Донбас небезпечні для світу

"Дві екобомби в центрі Європи": Зеленський у Ґлазґо розповів, чому окуповані Крим та Донбас небезпечні для світу

Зеленський розповів міжнародній спільноті про екологічну ситуацію в окупованому Криму та ОРДЛО.

Президент Володимир Зеленський заявив, що окуповані Росією Крим і Донбас є двома екобомбами в центрі Європи, які несуть загрозу для всього світу.

Про це глава держави розповів на 26 Конференції ООН з питань клімату у британському Ґлазґо.

Зеленський нагадав, що у 1994 році, відмовляючись від ядерної зброї, Україна отримала гарантії безпеки, які не були виконані.

"А планета отримала дві екобомби в центрі Європи — окуповані Крим та частина нашого українського Донбасу. Півострів Крим став військово-морською базою Росії. А на частині Донбасу — затоплення шахт, деградація ґрунту, нестача питної води. І все це відбувається зараз", — сказав він.

За словами Зеленського, ситуація на окупованих територіях несе загрозу всьому світу.

"Це спільна загроза для усього світу. У нас час лихо, де б воно не сталося, стосується абсолютно усіх. Це доводить вибух на Чорнобильській АЕС, від якого постраждала не лише Україна, а десятки інших країн світу", — підсумував глава держави.

Нагадаємо, що у Ґлазґо Зеленський обговорив з Меркель Донбас і енергетику, а з еміром Катару домовлявся про скраплений газ.

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