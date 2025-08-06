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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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У Кремлі закінчилася зустріч Путіна та Віткоффа - що відомо

Кортеж спецпосланця президента США Стіва Віткоффа залишив Кремль після двогодинної зустрічі з Володимиром Путіним.

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Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Стів Віткофф

Стів Віткофф / © Associated Press

У Москві завершилася зустріч президента Росії Володимира Путіна зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Після завершення розмови кортеж Віткоффа залишив територію Кремля, передає кореспондент РИА Новости.

Перемовини тривали понад дві години.

Раніше ТСН.ua розповідав, що спеціальний посланець президента Дональда Трампа Стів Віткофф прибув до Москви з метою закласти основи для мирного врегулювання, на тлі наближення встановленого Трампом терміну припинення вогню в Україні. Зустріч у Кремлі з президентом Росії вже відбулася — вона тривала близько двох годин.

Візит Віткоффа має не лише дипломатичну мету: у Вашингтоні очікують, що він використає переговори, щоб продемонструвати позицію сили та водночас виявити слабкі місця Путіна напередодні потенційних домовленостей.

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