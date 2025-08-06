У Кремлі закінчилася зустріч Путіна та Віткоффа - що відомо

Стів Віткофф / © Associated Press

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У Москві завершилася зустріч президента Росії Володимира Путіна зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Після завершення розмови кортеж Віткоффа залишив територію Кремля, передає кореспондент РИА Новости.

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Перемовини тривали понад дві години.

Раніше ТСН.ua розповідав, що спеціальний посланець президента Дональда Трампа Стів Віткофф прибув до Москви з метою закласти основи для мирного врегулювання, на тлі наближення встановленого Трампом терміну припинення вогню в Україні. Зустріч у Кремлі з президентом Росії вже відбулася — вона тривала близько двох годин.

Візит Віткоффа має не лише дипломатичну мету: у Вашингтоні очікують, що він використає переговори, щоб продемонструвати позицію сили та водночас виявити слабкі місця Путіна напередодні потенційних домовленостей.