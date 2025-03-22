Британські та французькі війська можуть з’явитися в Україні, але не як миротворці.

Таку думку висловив екскомандувач Об’єднаними збройними силами НАТО в Європі, генерал армії США у відставці Веслі Кларк.

"70-80% відсотків на те, що британські та французькі війська з'являються в ООН, не можуть це бути миротворці ООН. Це не миротворці, це не блакитні шоломи. Треба давати відсіч", - сказав він.

За його словами, Має бути надійне припинення вогню — принаймні тимчасове.

"Кілька тижнів, кілька місяців, воно мало б тривати. Ми маємо досі до США перемови із Північною Кореєю, 50-х років – В'єтнам, 60-х років, 70-х років. Такі перемовини не можуть тривати рік чи два", - розповів експерт.

Також він додав, що,"ці перемови – це частина боротьби з дезінформацією, хибною інформацією, спроб не дати мобілізуватися, зупинитися, скласти зброю, щоб не було загибелі вояків, щоб не було втрат".

Він підкреслив, "Це частина цієї боротьби. І я думаю, що українцям треба це визнати, і проводові українцям треба визнати, що немає якихось виразних часових меж".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не розглядає місію ООН як заміну іноземному контингенту чи гарантіям безпеки після війни.

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