Дві країни повірили в "атаку" на резиденцію Путіна: реакція МЗС

Фейк про атаку на резиденцію Путіна / © ТСН.ua

Очільники урядів Пакистану та Індії висловилися на підтримку чергової брехні Росії про нібито «атаку» українських дронів на резиденцію президента РФ Володимира Путіна. У зв’язку з цим тимчасових повірених цих країн викликали до МЗС України.

Про це повідомили в українському зовнішньополітичному відомстві.

Очільникам дипломатичних місій Індії та Пакистану довели несприйняття українською стороною таких висловлювань.

«Сподіваємось, що очільники цих країн висловлять глибоку стурбованість справжніми атаками РФ по цивільних об’єктах України та солідарність з Україною, проти якої Росія вже четвертий рік веде невиправдану та неспровоковану агресію.», — йдеться у повідомленні.

Раніше премʼєр-міністр Пакистану країни Шахбаз Шариф після заяви РФ про нібито українську атаку написав про «мерзенний вчинок», який «становить серйозну загрозу миру, безпеці та стабільності», та висловив солідарність з російським диктатором Володимиром Путіним та його урядом і народом РФ.

Індійський премʼєр Нарендра Моді висловив «глибоке стурбування повідомленнями про атаку» на резиденцію Путіна.

У МЗС України додали, що заходи політико-дипломатичного реагування були вжиті також посольством України в Об’єднаних Арабських Еміратах щодо аналогічних заяв еміратської сторони.

Крім того, посольства України в державах Центральної Азії донесли позицію нашої держави щодо неприпустимості підігравання російській пропаганді та спробам РФ зірвати мирний процес.

Нагадаємо, нещодавно очільник МЗС країни-агресорки Сергій Лавров звинуватив Україну у тому, що безпілотники Сил оборони нібито атакували резиденцію президента РФ Володимира Путіна в Новгородській області.

Інститут вивчення війни (ISW) спростував правдивість заяв про атаку на резиденцію Путіна, вказавши на відсутність будь-яких візуальних доказів.