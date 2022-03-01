"Дві крилаті ракети по Харкову і десятки жертв": Зеленський у Європарламенті розповів про ціну свободи

"Дві крилаті ракети по Харкову і десятки жертв": Зеленський у Європарламенті розповів про ціну свободи

Президент виступив на пленарній сесії ЄП.

Ранок вівторка став дуже трагічним трагічним для українців. Дві крилаті ракети були запущені по Харкову. Місту, яке біля кордонів з РФ, там завжди було дуже багато росіян і були дуже теплі стосунки.

Про це 1 березня заявив президент України Володимир Зеленський на засіданні Європарламенту.

"Там більше 20 вузів, це місто, де найбільше університетів в нашій країні. Молодь, яскрава, розумна, яка завжди збирається і збиралась на всі свята на найбільшій площі в нашій державі, площа Свободи, і це найбільша площа в Європі. Уявіть собі, зранку дві крилаті ракети у площу Свободи. Десятки жертв. Ось така ціна свободи", - сказав він.

Як повідомлялось, ракету, яка вранці 1 березня впала на центральну площу Харкова, випустили з Білгорода.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.

Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;

гелікоптерів – 29 од;

танків ‒ 198;

ББМ ‒ 846;

артилерійських систем – 77;

засоби ППО - 7;

РСЗВ - 24;

цистерн з ПММ - 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;

катери – 2 одиниці;

автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: