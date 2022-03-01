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"Дві крилаті ракети по Харкову і десятки жертв": Зеленський у Європарламенті розповів про ціну свободи

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"Дві крилаті ракети по Харкову і десятки жертв": Зеленський у Європарламенті розповів про ціну свободи

Associated Press

Президент виступив на пленарній сесії ЄП.

Ранок вівторка став дуже трагічним трагічним для українців. Дві крилаті ракети були запущені по Харкову. Місту, яке біля кордонів з РФ, там завжди було дуже багато росіян і були дуже теплі стосунки.

Про це 1 березня заявив президент України Володимир Зеленський на засіданні Європарламенту.

"Там більше 20 вузів, це місто, де найбільше університетів в нашій країні. Молодь, яскрава, розумна, яка завжди збирається і збиралась на всі свята на найбільшій площі в нашій державі, площа Свободи, і це найбільша площа в Європі. Уявіть собі, зранку дві крилаті ракети у площу Свободи. Десятки жертв. Ось така ціна свободи", - сказав він.

Як повідомлялось, ракету, яка вранці 1 березня впала на центральну площу Харкова, випустили з Білгорода.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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