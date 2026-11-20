Наслідки атаки в Польщі. / © rmf24.pl

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Під час масованої атаки на Україну в Польщі впали три російські повітряні цілі — ймовірно, дві ракети і реактивний безпілотник. Інциденти сталися у населених пунктах Новий Люпець, Рудник-над-Саном і Молодич.

Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє Polsat News.

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За його словами, у районі Нового Люпця впала російська крилата ракета Х-101. Ще одна ракета впала поблизу Рудника-над-Саном, а в Молодичі зафіксували падіння безпілотника з реактивним двигуном.

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Водночас очільник Міноборони запевнив, що постраждалих на території країни немає. Також не зафіксовано пошкоджень критичної інфраструктури.

«Цей напад Російської Федерації на територію України, що мав наслідки для Польщі, був одним із найбільших від початку повномасштабної війни в Україні», — наголосив Косіняк-Камиш.

Міністр національної оборони заявив, що протягом усієї ночі в повітрі чергували польські та союзницькі винищувачі F-16, а також шведські Gripen.

Міністр також звернув увагу на дату інциденту. Вважає її не випадковою, адже 20 листопада відбуваються навчання Коаліції охочих.

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«Це свідчить про те, що Росія аж ніяк не зменшує ескалацію, не зупиняється, а навпаки — перетинає все нові межі. Я звернуся до генерального секретаря НАТО з проханням виділити додаткові сили та засоби для підтримки операції „Східний вартовий“, — заявив міністр оборони.

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