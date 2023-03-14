"Дві страшенно хворі людини": Піонтковський – про проблеми зі здоров'ям у Путіна і Кадирова

На думку політолога, Путін забере "на той світ" разом із собою Лукашенка і Кадирова.

Зустріч Володимира Путіна і Рамзана Кадирова показала, що російський диктатор і його поплічник сильно хворі.

Про це заявив російський опозиціонер і публіцист Андрій Піонтковський, інформує FREEДОМ.

"Путін і Кадиров — дві страшенно хворі людини. Ви подивіться, як Путін вчепився в стіл. Може там проблеми з хребтом або з іншими органами — йому сидіти важко. Один — висохлий труп, а інший — із розпливчастою фізіономією", — сказав Піонтковський.

На думку експерта, Кремль не пробачить Кадирову його слова про те, як він героїчно боровся з "Російською імперією".

"У мене таке відчуття, що вже перед самою капітуляцією Путін встигне здійснити ще два вбивства — він уб’є Лукашенка і вб’є Кадирова. Занадто багато крові й той, й інший у нього випили. Перед тим, як піти в інший світ, Путін захопить із собою кілька соратників", — припустив політолог.

Нагадаємо, що диктатор Путін та очільник Чечні Рамзан Кадиров провели у Кремлі зустріч. На ній Кадиров зачитував текст з папірця, який надрукували дуже великими літерами.

Журналіст Роман Цимбалюк зауважив, що Путін на зустрічі був надто "підсушений" та вже традиційно вчепився у стіл.

Раніше німецьке видання Bild повідомляло, що у глави Чечні Рамзана Кадирова серйозні проблеми зі здоров'ям. За останні кілька місяців він сильно погладшав, має дуже набряклий вигляд. На думку журналістів, у Кадирова серйозні проблеми з нирками.

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що лідера Чечні Рамзана Кадирова могли отруїти співробітники російської ФСБ.

Натомість російська політична аналітикиня Ольга Курносова вважає, що чутки про нібито отруєння Кадирова працівниками ФСБ – це вкид. На її думку, Кадиров поки що потрібен Путіну.

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