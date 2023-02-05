"Двоголовий орел закукурікав на фені": Невзоров – про метання Путіна між Герасимовим і Пригожиним

Російський диктатор Путін не знає, що робити з війною в Україні, тому буде раз за разом кидатися від Пригожина до генералітету на чолі з Герасимовим, але не припинятиме війни, попри очевидність глухого кута.

Про це заявив російський опозиціонер Олександр Невзоров в інтерв'ю виданню "Гордон".

"Путін ніколи не зізнається, що це була помилка, що це був злочин, що він накосячив. Для цього зізнання потрібна справжня хоробрість. Але там немає навіть несправжньої. І ось він зараз буде мотатися... Зараз засунуть (власника ПВК "Вагнер", – Ред.) Пригожина і висунуть генералів, і Путін, як смертельно хворий, буде кидатися то до Пригожина, то до генералів. Переконавшись у дурості, імпотентності того самого (глави російського Генерального штабу і командувача окупаційних військ в Україні, – Ред.) Герасимова, він знову кинеться до Пригожина. Йому байдуже, хто для нього виграє цю війну. Він так і буде метатися між зеками й генералами, передаючи, скажімо так, пальму фаворитизму з одних рук в інші", – вважає Невзоров.

Саме тому опозиціонер вважає, що грандіозний розпад РФ – неминучий. Проте Невзоров попереджує, що цей розпад зачепить і сусідів Росії теж

"Це теж не буде перемогою у звичайному, гарному, одноденному, легкому сенсі цього слова. Звісно, не буде. Вони готові кинути в топку війни все взагалі. Ми вже бачимо, що в них двоголовий орел закукурікав на фені. Ми бачимо, що вони пожертвували найголовнішим – міфом про імперську Росію, священністю своїх прапорів, аксельбантами й погонами російського офіцерства: вони зробили рушійною силою війни карних злочинців, безумовно, осквернивши прапори", – зазначив Невзоров.

Раніше російський політолог та публіцист Андрій Піонтковський розповів про "мінівійськовий переворот у бункері Путіна". За його інформацією, Герасимов і Шойгу змусили Путіна зменшити впливи Пригожина. Тому ставленика голови ПВК "Вагнер" Суровікіна понизили на посаді.

Також Піонтковський припустив, що РФ після війни з Україною може втратити великі території

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