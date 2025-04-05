Подвійна гра Кремля: чого прагне Путін у переговорах з США

Президент США Дональд Трамп та президент Росії Володимир Путі / © ТСН.ua

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Експерти стверджують, що Кремль намагається досягти двоїстих цілей -покращити зв’язки з США, затягує мирні переговори та й продовжувати бойові дії в Україні.

Про це повідомляє телеканал NBC News.

За інформацією NBC News, президент Росії Володимир Путін відправив одного зі своїх найближчих союзників, Кирила Дмитрієва, до Вашингтона цього тижня для дипломатичних переговорів, ставши найвищим чиновником Кремля, який відвідав США з моменту вторгнення Росії в Україну.

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Американські ЗМІ повідомляють, що водночас президент Росії Володимир Путін наказав мобілізувати 160 000 солдатів - найбільшу мобілізацію за останні 14 років, оскільки його дрони продовжують нічні бомбардування цивільних в Україні, і він готується до весняного наступу, якщо вірити президенту України Володимиру Зеленському.

«Але ці два підходи чудово ілюструють стратегію Росії, на думку деяких західних спеціалістів з міжнародної політики. Вони стверджують, що Путін повільно веде переговори з президентом Дональдом Трампом, щоб мати змогу пришвидшити своє наступ на фронті в Україні, одночасно роблячи ставку на досягнення нормалізації відносин з дружнім Білим домом», - йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Кремль вказав, що переговори зі США передбачають скасування санкцій щодо «Россельхозбанку» та російських сільськогосподарських експортерів як умову для реалізації угоди з безпеки в Чорному морі та відновлення експорту.