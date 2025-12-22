Розкол між Рубіо та Віткоффом перетворює українське питання на арену боротьби у Білому домі / © Associated Press

Між державним секретарем США Марко Рубіо та спеціальним представником президента Трампа Стівом Віткоффом розгортається боротьба за вплив на хід переговорів щодо України.

Про це пише NBC News.

За інформацією видання, Рубіо мав бути присутнім на мирних переговорах з українськими чиновниками у Швейцарії, але Віткофф вирушив у дорогу раніше, що випередити його. Віткофф не повідомив Рубіо та іншим посадовцям Державного департаменту про свої плани поїздки, повідомили три джерела.

Це був не перший випадок, коли американські чиновники розцінили дії Віткоффа як спробу обійти Рубіо. Цей епізод, про який раніше не повідомлялося, став черговим виявом давнього конфлікту між двома високопоставленими фігурами адміністрації Трампа, які мають різко різні погляди на те, як завершити війну в Україні та наскільки США слід довіряти обіцянкам Росії.

«Вони, схоже, співають на різних нотах», — зазначив кар’єрний дипломат у минулому і колишній посол США при НАТО Олександр Вершбоу. «А якщо у вас немає спільного розуміння проблем і вашого опонента на переговорах, це не може призвести до хорошого результату», — додав він.

Прагнучи швидко укласти угоду, як того вимагає Трамп, Віткофф наполягав на пропозиціях, які покладають на Україну обов’язок піти на поступки, відмовитися від території та прийняти ризики для своєї майбутньої безпеки.

Рубіо та деякі інші посадовці в адміністрації виступають за посилення економічного та військового тиску на Росію, щоб змусити Путіна піти на поступки та забезпечити безпечне майбутнє для України, і цю точку зору поділяють європейські союзники Америки.

Представник Держдепартаменту Томмі Піготт в офіційному коментарі відкинув припущення про розлад між Рубіо та Віткоффом. Сам Рубіо дав аналогічну оцінку. Він описав Віткоффа як «феноменальну людину, дуже розумну, дуже талановиту», якій «не платять за цю роботу».

Але деякі чинні та колишні американські чиновники висловлюють стурбованість діями Віткоффа, що виходить за межі переговорів про завершення війни.

Його вважають людиною із надмірно розслабленим підходом до питань безпеки, що викликає побоювання: він може використовувати незахищені канали зв’язку, роблячи себе вразливим для прослуховування з боку іноземних держав.

На думку видання, те, як розгортатимуться розбіжності між Рубіо та Віткоффом, може визначити, чим закінчиться війна в Україні та як Америку сприйматимуть її союзники та супротивники.

Але тепер на боці Віткоффа з’явився ще один впливовий гравець — зять Трампа Джаред Кушнер, який супроводжував його у нещодавній поїздці до Москви. Хоча Кушнер не займає офіційну посаду в уряді, він має вагу в очах Трампа. За словами нинішніх і колишніх чиновників Білого дому, саме Кушнер відіграв значну роль у досягненні угоди про припинення вогню в Газі між Ізраїлем і ХАМАС.

Віткофф, Рубіо і Кушнер (зліва направо) / © Associated Press

Для Трампа Віткофф — особистий друг і вправний переговірник з «чудовою особистістю», який може вирішити будь-яку суперечку. У нещодавній заяві Трамп високо оцінив роль Віткоффа у сприянні досягненню угоди про припинення вогню в Газі.

Але для критиків у Конгресі та Європі, а також скептиків всередині адміністрації, Віткофф є аматором у дипломатичній сфері, який надто охоче сприймає твердження Росії за чисту монету.

«Він — подарунок росіянам», — сказав чиновник Конгресу.

Зустріч з Макроном

Конкуруючі фракції та протистояння сил є звичайним явищем в президентських адміністраціях Білого дому. Але те, якою мірою державний секретар поступається дипломатичному новачку в одному з найскладніших і найтривожніших зовнішньополітичних викликів, що стоять перед США, є вкрай незвичним і викликає занепокоєння, кажуть нинішні та колишні посадовці.

Показовим є епізод у Франції.

У квітні Рубіо мав летіти до Парижа на переговори щодо України. Але перед від’їздом його команда дізналася, що Віткофф домовився про особисту зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном, повідомляють високопосадовець адміністрації, чиновник США та колишній французький чиновник.

Рубіо попросив дозволу приєднатися до зустрічі, але французьке міністерство закордонних справ заявило, що Віткофф має підписати цю зміну. ​​Це був принизливий поворот подій для Рубіо, чиї помічники деякий час намагалися зв’язатися з Віткоффом. Зрештою, Рубіо нарешті знайшов Віткоффа, який погодився дозволити Рубіо приєднатися до нього на зустрічі.

© Associated Press

Рубіо зрештою зустрівся з Макроном віч-на-віч під час поїздки, згідно з його опублікованим графіком.

Наприкінці минулого місяця, через кілька днів після Женевських переговорів, Віткофф домовився про зустріч з українськими чиновниками у Флориді. Рубіо дізнався про заплановану зустріч лише тоді, коли українці запитали про це його команду, каже джерело видання.

Високопоставлений чиновник адміністрації сказав: «Цілком очевидно, що Рубіо виключили з цього (переговорного процесу — Ред.). Він має бути тим, хто всім цим керує».

Джон Гербст, колишній посол США в Україні, сказав: «Віткофф розуміє, що розуміння Рубіо Росії дуже відрізняється від його власного, і оскільки він людина з духом суперництва, яка завжди була близька до Трампа, він вважає, що може досягти свого».

Проблеми безпеки

Окрім розбіжностей щодо мирних зусиль в Україні, Віткофф мав суперечки з Рубіо та посадовцями Державного департаменту щодо того, як він забезпечує безпеку, особливо під час своїх поїздок до Росії.

За словами двох американських чиновників та високопосадовця адміністрації Трампа, з самого початку роботи адміністрації Віткофф та посадовці Державного департаменту сперечалися щодо того, як забезпечити безпечний зв’язок на його приватному літаку та охорону літака.

За словами трьох американських чиновників, деякі посадовці адміністрації приватно поставили під сумнів доцільність використання Віткоффа власного літака, коли для дипломатів, які подорожують у закордонних відрядженнях, доступний урядовий авіафлот.

Відсутність захищеного зв’язку Віткоффа на борту його літака викликала тривогу в Державному департаменті, що завершилося перевіркою на високому рівні в травні. Це призвело до узгоджених зусиль щодо забезпечення Віткоффа додатковою безпекою.

Але все ще існують побоювання, що Віткофф не завжди користується захищеною урядовою системою зв’язку.

Мирний план США, спочатку розроблений Віткоффом, був суттєво переглянути після втручання Рубіо та серії переговорів з українською стороною. Найбільш тривожні положення для України та європейських урядів були вилучені або змінені, зокрема заборона розгортання американських винищувачів у Польщі або примусове скорочення чисельності Збройних сил України.

Через три тижні після вильоту Рубіо та Віткоффа до Женеви мирна пропозиція все ще обговорюється, хоча Росія різко розкритикувала зміни та вимагала повернення переговорів до початкового плану, розробленого Віткоффом.

Протягом вихідних делегація США провела окремі зустрічі в Маямі з українськими та російськими посадовцями.

«До складу американської делегації входили спеціальний посланник Стів Віткофф, Джаред Кушнер та співробітник Білого дому Джош Грюнбаум», — написав Віткофф у соціальних мережах у неділю після розмови з росіянами.

Про Рубіо не було жодної згадки.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що українська переговорна група повертається зі США.