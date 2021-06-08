Подвійний підхід: Столтенберг запевнив Байдена, що діалог з Росією — "не ознака слабкості"

Лідери погодилися з необхідністю подвійного підходу — зовнішній захист і діалог з Росією.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зустрівся з президентом США Джо Байденом: лідери обговорювали Росію і погодилися з необхідністю подвійного підходу до відносин з Москвою.

Про це пише "Інтерфакс".

"Ми обговорили широке коло питань — Росію, Китай, міжнародний тероризм, кіберзагрози, зміна клімату", — заявив Столтенберг.

"Ми погодилися з необхідністю подвійного підходу — зовнішній захист і діалог з Росією. Я вітав продовження ДСНВ. Також ми обговорили важливість контролю над озброєнням та переговорів з Росією", — додав він.

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За його словами, діалог з Росією "не ознака слабкості".

"Ми сильні, ми єдині й тому ми можемо говорити з Росією. Навіть якщо ми не віримо в кращі відносини з Росією, нам потрібно розібратися зі складними відносинами — контроль над озброєннями, прозорість, зниження ризиків — всі ці питання важливі", — резюмував Столтенберг.

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