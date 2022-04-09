"Дякую, Борисе, тобі за підтримку": Зеленський розповів, про що домовився з Джонсоном

"Дякую, Борисе, тобі за підтримку": Зеленський розповів, про що домовився з Джонсоном

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що домовився з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном надалі посилювати антивоєнну коаліцію. Зауважимо, що український лідер звертався до голови британського уряду на "ти".

Про це Зеленський повідомив на спільній з Джонсоном пресконференції 9 квітня.

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"Ми були єдині з паном прем’єр-міністром у тому, що необхідно і надалі посилювати нашу антивоєнну коаліцію. Я проінформував прем’єр-міністра про хід переговорного процесу, про нашу чітку позицію. І мирні домовленості мають передбачати механізм дієвих гарантій для нашої держави. Про це ми також сьогодні детально говорили. Ми розраховуємо, що Лондон у цьому процесі буде відігравати ключову роль і для досягнення миру в Україні буде нашою спільною майбутньою перемогою", – розповів президент України.

"Сьогодні ми обговорили основні напрями, на яких необхідно зосередити зусилля. Саме на цьому шляху визначили ключові завдання та скоординували нашу подальшу роботу. Ми консолідуємо максимально підтримку нашої держави у посиленні обороноздатності наших військ, підтримці наших громадян як в Україні, так за межами нашої держави, у відбудові України – про це також ми говорили з прем’єр-міністром. І ми будемо разом відбудовувати нашу країну, наші прекрасні міста", – повідомив Зеленський.

"І ще раз хочу подякувати, Борисе, тобі за твою підтримку, за лідерство в підтримці щодо озброєння нашої армії, за потужну, пряму, зрозумілу позицію вашої прекрасної і сильної країни. І дякую, що твій візит сьогодні в такий дійсно складний час, і ти це зробив. Дякую тобі і твоїй команді", – наголосив український президент.