Диявол - в деталях: Reuters знайшло підводні камені рішення Трампа озброїти Україну

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Американський президент Дональд Трамп знайшов спосіб озброїти Україну - попросити союзників з Європи пожертвувати свою зброю та продати їм американську заміну. Втім, найскладніше попереду. Адже варто домовитися про те, хто передасть цінну зброю - як от системи Patriot.

Про це йдеться у матеріалі Reuters.

Зауважимо, Трамп пообіцяв, що Штати “вироблятимуть першокласну зброю і відправлятимуть її до НАТО". З його слів, частина систем протиракетної оборони Patriot, що так важливі для України, мають прибути вже "протягом кількох днів". Адже ці дорогі системи, що користуються великим попитом серед союзників США, довели свою ефективність у знищенні російських балістичних ракет, спрямованих на українські міста.

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“США також заявили про готовність у межах запропонованої угоди з європейськими союзниками надіслати додаткову наступальну зброю, повідомило одне джерело, знайоме з цим питанням. Хоча Трамп заявив, що Україна повинна утриматися від атак на Москву”, - пише Reuters.

За словами співрозмовників видання, цей план, який Трамп і генеральний секретар НАТО Марк Рютте розробили останніми днями, “був позитивно сприйнятий Україною та її союзниками”.

Офіційний Київ та лідери інших країнах зауважують, на значній зміні тону Трампа, який до останніх тижнів захоплено відгукувався про диктатора Росії Володимира Путіна. Однак після цієї заяви стало зрозуміло, що президент США представив лише рамковий, а не конкретний план.

За словами десяти чиновників у США і Європі, виявляється, обсяги підтримки України залежатимуть від майбутніх переговорів про те, хто яке обладнання надаватиме. Зауважимо, головне питання полягає в тому, хто і коли пожертвує батареї Patriot.

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“Як завжди в таких речах, диявол криється в деталях”, – сказав один посол північної Європи у Вашингтоні.

Patriot для України

Марк Рютте під час зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті 7 липня назвав шість країн НАТО – Фінляндію, Данію, Швецію, Норвегію, Нідерланди та Канаду, – які готові взяти участь у схемі закупівлі зброї.

Високопоставлені джерела в посольствах двох цих країн у США повідомили Reuters, що вони особисто дізналися про план одразу після його оголошення. Навіть близькі союзники США, схоже, дізналися про пропозицію в режимі реального часу.

“У мене чітке відчуття, що нікого заздалегідь не проінформували про точні деталі. Я також підозрюю, що всередині адміністрації вони лише зараз починають розбиратися, що це означає на практиці”, - висловився інший європейський посол.

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Зокрема, колишній посол США в НАТО Курт Волкер заявляє, що Трамп знайшов спосіб збалансувати підтримку України з політичними реаліями Республіканської партії. Те, що європейські союзники гарантуватимуть постачання зброї Америці, "повністю відповідає тому, що він (Трамп) говорив під час передвиборчої кампанії". За словами політика, Україна зрештою може отримати від 12 до 13 батарей Patriot, але їх постачання може тривати рік.

Представник НАТО у коментарі Reuters повідомив, що Альянс координуватиме постачання зброї через механізм, відомий як “Допомога НАТО у сфері безпеки та навчання для України”, місію НАТО, розташовану в Німеччині, яка відповідає за координацію західної військової допомоги Києву.

“Кілька європейських країн, включаючи Німеччину, Норвегію, Данію, Нідерланди, Швецію, Велику Британію, Канаду та Фінляндію, вже зобов’язалися підтримати цю ініціативу. Деталі все ще обговорюються”, - повідомив чиновник.

Тим часом Пентагон у відповідь на запит про коментар посилався на заяви Трампа під час зустрічі з генсеком. Своєю чергою, Білий дім не відповів на запит про коментар.

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Нова риторика Трампа щодо Москви

За словами двох американських чиновників, зміна риторики американського президента в останні тижні відбулася на тлі дедалі переконання, що Путін не веде переговори добросовісно. Зі слів одного американського посадовця, Трамп усвідомив, що амбіції “фюрера” виходять за межі Криму та чотирьох регіонів на сході України.

Ба більше - три близькі до Кремля джерела, заявили, що Путін не зупинить війну під тиском Заходу. У Москві вважають, що РФ може витримати подальші економічні труднощі, зокрема погрози Трампа щодо жорстких тарифів.

Тепер, за словами трьох американських чиновників, причетних до питань озброєння, починається справжня робота. Нібито зараз Вашингтон веде переговори із союзниками НАТО та з'ясовують, хто що готовий надіслати Україні.

Reuters наголошує, що загалом європейські чиновники поставилися до цього схвально. Зокрема, Данія одна з перших заявила, що готова брати участь в ініціативі.

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Один чиновник назвав Німеччину, Грецію, Нідерланди та Іспанію хорошими кандидатами для відправлення Patriot до Києва. На це є дві причини: або вони мають кілька батарей, або загрози, з якими вони стикаються, є відносно незначними.

Тертя в Європі

Зазначається, що крок Трампа, який привласнив собі відповідальність за постачання додаткової зброї Україні, створив певні тертя в Європі.

“Якщо ми платимо за цю зброю, це наша підтримка. Отже, це європейська підтримка, і ми робимо все можливе, щоб допомогти Україні... Якщо ви обіцяєте надати зброю, але кажете, що хтось інший за неї заплатить, то насправді це не ви її надаєте, чи не так?”, - заявила очільниця зовнішньої політики ЄС Кая Каллас.

Один з чиновників заявив, що Білий дім переглядає наявні запаси НАТО. Їхні наступні зусилля — спробувати переконати союзників подарувати це обладнання Україні в обмін на певний “торг”. З його слів, ця угода може бути різноманітною. Зокрема, відмовою від майбутнього прийняття військової техніки через програму продажу військової техніки за кордоном або відправленням боєприпасів до України в обмін на більш ранню дату поповнення запасів.

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До слова, Трамп заявив, що нібито є одна країна, яка має 17 ракет Patriot, деякі з яких будуть спрямовані безпосередньо в Україну. Ця цифра викликала запитання серед європейських союзників та на Капітолійському пагорбі. Жоден член НАТО, окрім США, не має такої кількості систем, повідомили два джерела. Це, наголошує Reuters, викликало припущення, що Трамп, можливо, мав на увазі конкретні компоненти Patriot, такі як пускові установки або ракети.

Зауважимо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що німці обговорять з США питання відправлення батарей Patriot до України найближчими днями або тижнями. Втім, за його словами, жодна система Patriot не надійде до Києва протягом місяців. Ймовірно, це відкладе будь-яке отримання до закінчення тактично вирішальних літніх місяців.

Інший чиновник заявив, що Трамп безпосередньо брав участь у переговорах, хоча переговори поки що були “нечіткими”.

“Поки що люди казали: “Ми можемо допомогти”. Що це означає, ми не знаємо”, – сказав цей чиновник.

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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп запропонував закуповувати зброю для України за гроші Європи. Однак, пише The Telegraph, американський лідер зіштовхнувся з критикою з боку європейців черед таку свою ідею.

Зауважимо, днями Трамп заявив, що США продаватимуть зброю Україні, а інші країни НАТО оплачуватимуть рахунки, хоча деталі щодо сум, типів озброєння та термінів були мізерними. Він згадав про повні ракетні системи Patriot, а Рютте додав про «ракети та боєприпаси».

У Кремлі кажуть, мовляв, їх турбує постачання американської зброї до України через НАТО. Мовляв, ця тема “високо стоїть в інформаційному порядку денному”.

Дата публікації 20:17, 14.07.25 Кількість переглядів 186 Доленосна заява Трампа! 17 Patriot для України й жорстка погроза Путіну!