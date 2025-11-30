Дипломат Чалий назвав умови, що можуть змусити Росію припинити агресію

Валерій Чалий / © Голос Америки

Умови, здатні змусити Росію припинити агресію проти України, мають сформуватися комплексно: це і зміни на фронті, і посилення санкцій, і надання Україні ракет, і зниження ціни на нафту.

Про це в етері Еспресо розповів дипломат Валерій Чалий в інтерв’ю ведучому програми Студія Захід Антону Борковському.

Розмірковуючи про можливу політичну заяву між США та Україною, Чалий наголосив, що вона не означатиме завершення активної фази війни.

«Навіть якщо з’явиться американсько-українська політична заява щодо завершення активної фази війни, це не приведе до рішення про якусь угоду. Це буде лише початком дипломатичного треку», — зазначив дипломат.

Водночас він додав, що багато чинників впливають на темпи таких процесів:.

«Мають сформуватися умови. Я не можу прогнозувати, бо є багато різних факторів, які на це впливають», — пояснив Чалий.

Дипломат також звернув увагу на те, що нині формується певний консенсус у різних середовищах. За його словами.

«Одна група людей впевнено каже, що так зараз може бути — починаючи від генсека НАТО і завершуючи дніпровським равином, який серйозно заявив, що володіє конфіденційною інформацією».

На думку Чалого, об’єктивні передумови можуть виникнути не раніше лютого-березня. Тоді мають спрацювати санкції США проти російської нафти, Саудівська Аравія збільшить постачання енергоносіїв Китаю, що знизить ціну на нафту й покаже диктатору Путіну, що «економіка війни» не вкладається в бюджет. Також, за оцінками дипломата, США можуть ухвалити рішення про передачу Україні ракет середньої дальності.

Говорячи про це, Чалий зауважив: «Тоді десь на лютий виникне вікно можливостей. Може, ні. Але найближчим часом я бачу саме лютий».

Він підкреслив, що процес прийняття рішень триватиме кілька місяців, тому зміщення часових рамок може скоротити загальний термін дипломатичного треку.

«З лютого можна зекономити не пів року, а кілька місяців, і вийти на певне рішення лише за умови, якщо примусити Росію».

Окремо дипломат зазначив, що тиснути на Україну неможливо без волі народу.

«Україну можна примусити тільки спільними зусиллями, якщо народ скаже, що далі не готовий до супротиву», — пояснив він.

Чалий наголосив, що вирішальне слово належить військовим на фронті. І розповів, що з їхніх слів.

«Вони не готові на таку паузу, яка займе кілька місяців, після чого війна знову відновиться. Вони хочуть гарантій подальшого спокійного існування».

Він застеріг, що відхід українських сил, зокрема від Покровська до адмінкордонів Донецької області, може демотивувати суспільство.

«Після цього ви вже людей не піднімете. Вікно можливостей, яке могло б виникнути зараз за умови максимального тиску американців на росіян упродовж пів року, перенесено на лютий-березень. Що буде далі — важко сказати», — додав він.

Раніше повідомлялося, що Росія активно намагається змінити інформаційний наратив війни, щоб приховати свою роль агресора й представити конфлікт як ширшу «європейську війну».

Ми раніше інформували, що у законі про бюджет РФ, який підписав диктатор Путін, передбачено рекордні витрати на армію та закупівлю зброї.