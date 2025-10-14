Дипломат назвав, чого у Кремлі бояться не менше, ніж ракет Tomahawk

Кремль / © Pixabay

У Кремлі побоюються не лише американських крилатих ракет Tomahawk, а й радикальної зміни позиції Заходу — від обережної підтримки України до потенційної допомоги, здатної змінити хід війни.

Про це в етері Еспресо сказав дипломат, міністр закордонних справ України (2007–2009) і керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко.

«У Кремлі бояться, і мова йде не тільки про Tomahawk, а й про зміну позиції Заходу. Згадаємо, що адміністрація Байдена мала ключову ідею — не допустити краху України, але й не дозволити їй здобути перемогу», — сказав Огризко.

Він звернув увагу на те, що позиція нинішньої американської адміністрації змінюється.

«Сьогодні ж позиція Трампа змінюється: від підходу „ви повинні погодитися на капітуляцію й виконати вимоги Путін“ до визнання, що у Путін ніяка економіка, а українці — хоробрі воїни, які борються так, як потрібно», — додав дипломат.

Огризко наголосив: якщо США нададуть хоча б один Tomahawk і Україна продемонструє його ефективність, подальші постачання можуть зрости лавиноподібно.

«Якщо Трамп дасть нам хоча б один Tomahawk і ми продемонструємо його „на виставці передового досвіду“, то завтра їх може бути вже десять, післязавтра — тридцять, а через місяць — сто. А потім якимсь дивом у нас можуть з’явитися ракети TAURUS — і не поодинокими поставками, а в десятках або навіть сотнях», — спрогнозував Огризко.

За його словами, це означатиме можливість уражати об’єкти на території Росії, які зараз забезпечують воєнні потреби агресора, і таким чином істотно послабити її військові можливості.

Дипломат також звернув увагу на проблеми російської ППО.

«Російська ППО, попри їхні заяви про відсутність аналогів, нещодавно в Москві пропустила подвійний удар. Ці дві атаки дронів фактично мали на меті перевірити, якою є реальна, справжня ППО Москви — і ця мета була досягнута», — підкреслив Огризко.

Він додав, що тепер відомо, «куди, як і що потрібно запускати», щоб у серці недоімперії усвідомили — продовження агресії призведе до ще гірших наслідків.

«Отже очевидно, що росіяни бояться такої перспективи, бо вона означає крах режиму та політичну й фізичну загибель тих, хто цей режим уособлює», — резюмував Огризко.

Раніше повідомлялося, що канцлер ФРН Фрідріх Мерц оголосив про свій намір використати саміт у Шарм-ель-Шейху, присвячений конфлікту в Газі, для обговорення війни в Україні з президентом США Дональдом Трампом.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп підтвердив, що планує провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у п’ятницю, 17 жовтня.