Дипломат назвав фактори, які підштовхнуть Путіна до справжніх мирних переговорів

Диктатор Путін / © Associated Press

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Кремль дедалі сильніше відчуває наслідки війни, а накопичення внутрішніх проблем може змусити диктатора Путіна сісти за стіл переговорів.

Про це в етері Еспресо заявив колишній директор зі справ Європи та Євразії в Раді національної безпеки США, дипломат Метью Брайза в інтерв’ю ведучому програми «Студія Захід» Антону Борковському.

На думку дипломата, Путін може змінити свою позицію не через перегляд власних переконань, а під впливом обставин, які дедалі більше послаблюють Росію. Серед них — успішні удари Сил оборони України по стратегічній інфраструктурі, паливна криза, ізоляція окупованого Криму та зростання невдоволення всередині країни.

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«Ми не знаємо, коли Путін усвідомить, що Росія не може виграти цю війну. Це рішення залежить лише від нього. Він досі вважає, що має якусь історичну чи навіть божественну місію знищити Україну як державу», — зазначив дипломат.

За словами Брайзи, вирішальним фактором може стати не одна окрема подія, а сукупність проблем, які поступово погіршують становище Кремля.

Він звернув увагу, що далекобійні удари України по нафтопереробних заводах, паливній інфраструктурі та логістичних маршрутах уже створюють для Росії серйозні труднощі.

«Далекобійні удари вже створюють серйозний дефіцит пального в Росії, а особливо в окупованому Криму. Ми бачимо довгі черги на заправках, гостру нестачу пального й навіть випадки, коли через конфлікти в чергах люди застосовували зброю. Це свідчить про зростання напруги в суспільстві», — пояснив він.

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Окремо дипломат відзначив атаки на російські танкери в Азовському морі та удари по Керченському мосту. На його думку, такі дії поступово порушують постачання на окупований півострів і можуть фактично ізолювати Крим від території Росії.

Брайза також нагадав, що в історії Росії вже були випадки, коли затяжні та невдалі війни завершувалися серйозними внутрішніми потрясіннями. Саме тому, переконаний він, диктатор Путін не може ігнорувати ризик зростання суспільного невдоволення.

Крім того, за словами дипломата, дедалі критичнішими стають настрої й серед російських еліт. Він згадав повідомлення про те, що навіть впливові російські бізнесмени дедалі частіше визнають неможливість досягнення перемоги у війні.

«Путін чує своїх радників, бачить настрої в суспільстві та знає, що війна дедалі дорожче обходиться Росії. Саме поєднання всіх цих факторів може змусити його якомога швидше сісти за стіл переговорів», — підсумував Метью Брайза.

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Раніше повідомлялося, що популярність Путіна в Росії котиться донизу, а рівень схвалення його роботи впав до 66%.

Ми раніше інформували, що серед путінської еліти у Російській Федерації назріває паніка. Олігархи з найближчого оточення Путіна поспіхом виводять гроші з країни.

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