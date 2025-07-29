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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Дипломат пояснив, чому Ердоган займається організацією зустрічі Зеленського з Путіним

Україна готова до переговорів, але зустріч Зеленського з Путіним наразі неможлива.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Путін та Володимир Зеленський

Путін та Володимир Зеленський / © ТСН.ua

Організація зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським і диктатором Путіним скинута на президента Туреччини Реджепа Ердогана, оскільки така зустріч є неможливою.

Про це в етері Еспресо заявив дипломат Роман Безсмертний.

«Те, що стосується самого процесу розмови стосовно зустрічі Зеленський — Путін, то вона і скинута на Таїпа Реджепа Ердогана, тому що вона неможлива. Якось ми з вами спілкувалися, я вам нагадав події 2018 року, коли Трамп, вийшовши з третьої зустрічі з Кім Чен Ином, приголомшив світ, сказавши про те, „тепер хай розмови з ним веде Тайїп Реджеп Ердоган“», — розповів він.

На думку Безсмертного, саме той факт, що президент США запропонував Ердогану взятися за посередництво, вже свідчить про відсутність шансів на прямий діалог.

«І очевидно, що Путін у телефонних розмовах Трампу про це відверто сказав — що він не буде зустрічатися з Зеленським. Але це ще більш пояснює правильність української позиції про те, що українська сторона готова зустрічатися. І тут правильно про це постійно повторює президент України», — підсумував дипломат.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп вирішив скоротити для диктатора Путіна 50-денний термін на припинення війни в Україні.

Ми раніше інформували, що політолог Володимир Фесенко заявив, що зустріч Зеленського з Путіним малоймовірна. Водночас, за його словами, участь Трампа може змінити позицію Москви.

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