Дата публікації
-
Категорія
Політика
Кількість переглядів
47
Час на прочитання
2 хв
Дипломат пояснив, чому Росія ніколи не прийме жоден мирний план
Теперішня позиція Кремля взагалі не передбачає опції миру.
Яким би не був кінцевий мирний план, вироблений США, Україною та Європою, Росія ніколи його не прийме, бо не зацікавлена в мирі.
Про це в етері Еспресо заявив дипломат Роман Безсмертний.
«Якби зараз не сварилися Вашингтон із Брюсселем, Вашингтон із Києвом і так далі, усе, що буде вироблено, очевидно, не буде прийнято Росією. Бо в позиції РФ такої опції, як мир, просто не існує. На цьому варто наголосити», — пояснив він.
Безсмертний зазначив, що перед тим, як загострювати суперечки між США, Україною чи європейськими партнерами, варто тверезо оцінити перспективи.
«Потрібно просто заглянути наперед і зрозуміти, що там тупик і немає жодного миру», — підкреслив дипломат.
Він також наголосив, що головним мотивом дій і заяв Дональда Трампа у переговорному процесі є бізнес, а не геополітика.
«Чому ж тоді так себе веде Дональд Трамп? Тому що там просто ведеться бізнес ще від першої зустрічі й задовго до Анкоріджа. Після останньої зустрічі відбулися такі ж самі торги», — сказав він.
Безсмертний навів приклад із російськими активами у сфері вуглеводнів у Казахстані, які «цікавим чином опинилися в руках американських суб’єктів господарювання».
Він наголосив, що, навіть розуміючи логіку цього процесу, ніхто в Україні не буде «торгуватися з Дональдом Трампом» фундаментальними цінностями.
«Не збираюся торгуватися цінностями української свободи, територіальної цілісності, прав людини, суверенітету і так далі. Цих речей на ринку немає і не буде», — підсумував дипломат.
Раніше повідомлялося, що Путін намагається представити російську економіку як таку, що здатна підтримувати тривалу війну в Україні, щоб підкріпити поточні заяви Росії про нібито неминучість перемоги.
Ми раніше інформували, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс є «наступною ціллю Росії», і закликав негайно готуватися до подальшої напруженості та ескалації.