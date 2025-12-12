Дипломат пояснив, чому Росія ніколи не прийме жоден мирний план

Раман Безсмертний / © Право на владу

Яким би не був кінцевий мирний план, вироблений США, Україною та Європою, Росія ніколи його не прийме, бо не зацікавлена в мирі.

Про це в етері Еспресо заявив дипломат Роман Безсмертний.

«Якби зараз не сварилися Вашингтон із Брюсселем, Вашингтон із Києвом і так далі, усе, що буде вироблено, очевидно, не буде прийнято Росією. Бо в позиції РФ такої опції, як мир, просто не існує. На цьому варто наголосити», — пояснив він.

Безсмертний зазначив, що перед тим, як загострювати суперечки між США, Україною чи європейськими партнерами, варто тверезо оцінити перспективи.

«Потрібно просто заглянути наперед і зрозуміти, що там тупик і немає жодного миру», — підкреслив дипломат.

Він також наголосив, що головним мотивом дій і заяв Дональда Трампа у переговорному процесі є бізнес, а не геополітика.

«Чому ж тоді так себе веде Дональд Трамп? Тому що там просто ведеться бізнес ще від першої зустрічі й задовго до Анкоріджа. Після останньої зустрічі відбулися такі ж самі торги», — сказав він.

Безсмертний навів приклад із російськими активами у сфері вуглеводнів у Казахстані, які «цікавим чином опинилися в руках американських суб’єктів господарювання».

Він наголосив, що, навіть розуміючи логіку цього процесу, ніхто в Україні не буде «торгуватися з Дональдом Трампом» фундаментальними цінностями.

«Не збираюся торгуватися цінностями української свободи, територіальної цілісності, прав людини, суверенітету і так далі. Цих речей на ринку немає і не буде», — підсумував дипломат.

