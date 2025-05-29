Дипломат про переговори / © ТСН.ua

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Можлива тристороння зустріч президентів США, України та Росії наразі виглядає вкрай малоймовірною і навряд чи принесе результат.

Про це в етері Еспресо заявив дипломат Олександр Хара.

«Я вважаю, що така зустріч вкрай малоймовірна, бо з погляду російської пропаганди та бачення Путіна в Україні немає легітимної влади. Ми розуміємо, що все це дурниці, але вони намагаються тримати цю лінію. Другий момент — Путін хоче безпосередньої зустрічі з Трампом, а найголовніше — за нашою спиною вирішити нашу долю і долю Європи», — зазначив Хара.

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Він додав, що у світі нині зростає вплив політичних сил, які прагнуть змінити глобальний порядок.

«Зараз є і аналітики, і MAGA-політики, які кажуть, що у світі буде три центри — США, Китай та РФ, і всім іншим доведеться погоджуватися з новим форматом розподілу світу на сфери впливу», — наголосив дипломат.

На думку Хари, навіть якщо така зустріч усе ж відбудеться, вона не принесе конструктивного результату для України.

«Я також не думаю, що така зустріч, якщо вона відбудеться, може принести результат. Зрозуміло, що в нас є червоні лінії — ми не можемо піти на здачу власних територій, передусім у юридичній площині. Зрозуміло, що в нас поки немає сил звільнити ці території силою зброї. Я абсолютно впевнений, що немає ілюзій у Зеленського і команди, що можна дипломатичним шляхом повернути території», — сказав Хара.

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Він зауважив, що росіяни не готові добровільно повертати захоплене, навіть попри те, що їм це не належить.

«Не думаю, що така зустріч може принести результат. Чесно кажучи, вона б була нам не вигідна, бо Путін міг би виставити Зеленського та Україну як тих, хто не бажає миру. Що він пропонує тривалий мир, але Україна має погодитися на так звані реалії на землі. Це не є для нас прийнятним. За великим рахунком, Зеленський дуже правильно робить з погляду заганяння Путіна далі в кут — що він не готовий для припинення війни і шукає різні приводи, щоб така зустріч не відбулась», — підсумував дипломат.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони Рустем Умєров заявив, що після переговорів у Стамбулі Україна очікувала на так званий «меморандум», в якому російська сторона повинна була описати своє бачення кроків до припинення вогню.

Ми раніше інформували, що зустріч президента України Володимира Зеленського та диктатора Путіна можлива. Втім, має стати підсумком конкретних домовленостей двох делегацій.

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